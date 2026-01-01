Cor 17:00 Violenza sessuale, arresto a Porto Torres Durante i consueti controlli effettuati allo sbarco della nave proveniente da Genova, gli operatori hanno proceduto all’identificazione dei passeggeri, attività che ha consentito di individuare il soggetto destinatario di un provvedimento definitivo di esecuzione pena



PORTO TORRES - Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di vigilanza svolti presso lo scalo marittimo di Porto Torres, il personale della Polizia di Stato in servizio presso il locale Posto Fisso, dipendente dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Sassari, ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata.



Durante i consueti controlli effettuati allo sbarco della nave proveniente da Genova, gli operatori hanno proceduto all’identificazione dei passeggeri, attività che ha consentito di individuare il soggetto destinatario di un provvedimento definitivo di esecuzione pena, emesso dall’Autorità Giudiziaria competente. Dagli accertamenti esperiti nell’immediatezza, è emerso che l’uomo, rientrato in Sardegna in occasione delle festività pasquali, doveva espiare una pena detentiva pari a più di 6 anni di reclusione per il reato di violenza sessuale.



Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tratto in arresto e associato presso la casa circondariale di Bancali. L’operazione testimonia l’efficacia dei dispositivi di controllo predisposti dalla Polizia di Stato anche presso gli snodi di traffico marittimo, nonché la costante attenzione nel rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, garantendo così sicurezza e legalità sul territorio.