Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieportotorresCronacaArresti › Violenza sessuale, arresto a Porto Torres
Cor 17:00
Violenza sessuale, arresto a Porto Torres
Durante i consueti controlli effettuati allo sbarco della nave proveniente da Genova, gli operatori hanno proceduto all’identificazione dei passeggeri, attività che ha consentito di individuare il soggetto destinatario di un provvedimento definitivo di esecuzione pena
Violenza sessuale, arresto a Porto Torres

PORTO TORRES - Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di vigilanza svolti presso lo scalo marittimo di Porto Torres, il personale della Polizia di Stato in servizio presso il locale Posto Fisso, dipendente dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Sassari, ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata.

Durante i consueti controlli effettuati allo sbarco della nave proveniente da Genova, gli operatori hanno proceduto all’identificazione dei passeggeri, attività che ha consentito di individuare il soggetto destinatario di un provvedimento definitivo di esecuzione pena, emesso dall’Autorità Giudiziaria competente. Dagli accertamenti esperiti nell’immediatezza, è emerso che l’uomo, rientrato in Sardegna in occasione delle festività pasquali, doveva espiare una pena detentiva pari a più di 6 anni di reclusione per il reato di violenza sessuale.

Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tratto in arresto e associato presso la casa circondariale di Bancali. L’operazione testimonia l’efficacia dei dispositivi di controllo predisposti dalla Polizia di Stato anche presso gli snodi di traffico marittimo, nonché la costante attenzione nel rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, garantendo così sicurezza e legalità sul territorio.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18:22
Nuovi: aggredisce il padre con la pala
I Carabinieri della locale Stazione, unitamente ai militari della Stazione di Osilo, hanno operato il fermo di indiziato di delitto nei confronti dell´uomo poiché ritenuto presunto responsabile dei reati di tentato omicidio, maltrattamenti contro familiari e lesioni personali
11/4Assalto all’aeroporto, 43enne si consegna
10/4A Bosa ucciso con il cacciavite, arrestato il figlio
9/4Maltrattamenti in famiglia: marito in carcere
4/4Sassari: lotta alle baby-gang
1/4Minacce e tentata rapina: arresto a Sassari
30/3Maxi piantagione di cannabis, arresto ad Alghero
30/3Sassari: due arresti per furto di rame
27/3Minaccia i passanti con un´accetta: arresto a Sassari
25/3Porto abusivo di armi: arrestato a Sassari
25/3Spaccio nella villetta: tre arresti a Bosa
« indietro archivio arresti »
14 aprile
Nuovi: aggredisce il padre con la pala
14 aprile
Blue Tongue, campagna vaccinale
14 aprile
Barracelli: 70 sanzioni nel weekend algherese



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)