Cor 17:35 Barracelli: 70 sanzioni nel weekend algherese Il Comando Barracelli di Alghero ha portato a termine un’articolata operazione di controllo del territorio, finalizzata alla repressione degli illeciti amministrativi e alla tutela dell’integrità ecosistemica dei circa 50 km di fascia costiera di competenza



ALGHERO - Nel corso del fine settimana, l’attività di polizia rurale si è concentrata sulle zone di elevato pregio ambientale e sottoposte a vincolo: Il bilancio operativo registra 70 violazioni accertate e contestate tra sabato e domenica. Nelle prime ore di domenica, gli agenti in servizio di perlustrazione hanno colto in flagranza tre soggetti intenti ad alimentare un fuoco acceso direttamente sul cordone dunale. L’intervento ha permesso l’immediata identificazione dei trasgressori e l’elevazione dei verbali in conformità all’Ordinanza Balneare della Regione Sardegna.



Tale condotta, che rappresenta un grave rischio per la pubblica incolumità e per la stabilità della flora, comporta sanzioni amministrative pecuniarie pari a 1.000 euro. Le pattuglie hanno inoltre eseguito controlli stringenti all’interno del perimetro del Parco di Porto Conte, contestando numerose violazioni ai regolamenti dell’Ente. L’attività di polizia rurale è stata mirata a sanzionare comportamenti antropici incompatibili con le misure di conservazione della biodiversità locale.



Il Comando Barracelli riceverà a breve un significativo incremento operativo. È previsto l’ingresso in servizio di 12 nuovi agenti, con la qualifica di agente di pubblica sicurezza, a cui si sommeranno ulteriori 5 unità per il completamento della pianta organica. Tale potenziamento consentirà una copertura capillare del vasto agro comunale di circa 226 kmq. Parallelamente al rafforzamento dell'organico, anche il parco auto d'istituto sarà implementato grazie all'imminente arrivo di un nuovo veicolo e di ulteriori due motoveicoli.



In un’ottica di specializzazione dei servizi, verrà attivato un nucleo dedicato esclusivamente alla vigilanza del Parco Regionale di Porto Conte, anche grazie all’ausilio di pattuglie motomontate, e dell’Area Marina Protetta. Il nucleo assicurerà un presidio continuativo e specializzato per 365 giorni l'anno, operando sotto il diretto coordinamento dell’Ente Parco. «L'integrazione di dodici nuove unità e la costituzione di un nucleo di vigilanza permanente di “guardie del parco” rappresentano un salto di qualità fondamentale nella capacità di intervento del Comando» dichiara il Capitano Riccardo Paddeu. «Questi investimenti strutturali consolidano il ruolo dei Barracelli quale presidio essenziale per la sicurezza del territorio rurale e costiero di Alghero».