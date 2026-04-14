Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziecagliariSpettacoloConcerti › I Tazenda al teatro Massimo di Cagliari
S.A. 14:40
I Tazenda al teatro Massimo di Cagliari
Sul palco insieme a Felice Liperi con lo spettacolo S’Istoria Infinida per una nuova data a Cagliari: il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 21
I Tazenda al teatro Massimo di Cagliari

CAGLIARI - I Tazenda tornano sul palco insieme a Felice Liperi con lo spettacolo S’Istoria Infinida per una nuova data a Cagliari: il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 21:00 al Teatro Massimo della città in Via E. De Magistris 12. Sul palco i fondatori Gigi Camedda e Gino Marielli, la voce di Serena Carta Mantilla e la chitarra di Massimo Canu. Il libro, firmato Felice Liperi ed uscito di recente per Il Castello (collana Chianski), è il cuore pulsante di questo nuovo percorso, ma soprattutto non è una semplice biografia musicale. S’Istoria Infinida, infatti, ricostruisce trent’anni di storia dell’etnorock italiano attraverso gli occhi – e le voci – di chi quella storia l’ha scritta davvero: Gigi Camedda e Gino Marielli, fondatori della band insieme al compianto Andrea Parodi, figura centrale e ancora oggi amatissima dal pubblico. Felice Liperi raccoglie episodi, visioni, radici, trasformazioni, raccontando come i Tazenda siano riusciti a portare la lingua e l’immaginario sardo in una dimensione popolare e nazionale, diventando un punto di riferimento per la musica italiana.

Ed è proprio dal libro che nasce l’omonimo concerto/spettacolo: un format nuovo, ibrido, in cui la narrazione si intreccia alla musica, dando vita a un racconto condiviso. Sul palco, infatti, Liperi sarà parte attiva della serata, trasformando pagine e memorie in una vera e propria sceneggiatura dal vivo. I Tazenda ripercorreranno così la loro storia artistica tra classici, brani degli esordi e pagine meno conosciute della loro produzione, creando un dialogo continuo tra passato, presente e nuove idee. Accanto ai fondatori, come si diceva, e al loro storico chitarrista Massimo Cossu, sarà protagonista anche Serena Carta Mantilla, nuova voce ufficiale del gruppo: un interprete capace di unire intensità e delicatezza, di evocare sonorità che richiamano Parodi e allo stesso tempo di proiettare i Tazenda verso nuove traiettorie espressive.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16:50
Panariello ad Alghero per Frequenze
Dopo l´annuncio per il 28 luglio (ore 21.3) di Stefano Nazzi, il 3 agosto sempre alle 21.30, sarà invece la volta di Giorgio Panariello: I due eventi fanno parte della rassegna Frequenze, un progetto che si configura come una serie di eventi ibridi che integrano psicologia e divulgazione scientifica
14/4/2026
Danilo Rossi, il gigante della viola al Verdi
Uno dei concerti per viola più iconici, una suite che unisce pop e classica e un interprete d’eccezione: Al Teatro Verdi giovedì 16 aprile con Hoffmeister, Mozart e una “Beatles Suite”
10/4Paolo Fresu presenta a Parigi il 39° Time in Jazz
9/4Il concerto aperitivo di Claudia Crabuzza ad Alghero
9/4Omaggio musicale a Ravel a Cagliari
8/4JazzAlguer apre con Jesse Davis
7/4Alghero regina di Pasquetta: anticipo d´estate
7/4«Mirador a Giuni Russo solo grazie al Commissario»
8/4Concerto ispirato al balletto al Canepa
3/4Nomadi, Istentales, Dolcenera live a Pasquetta
4/4Musica a Pasquetta all’Ippodromo Pinna
3/4«Evento Giuni Russo, destra tragica»
« indietro archivio concerti »
15 aprile
Scontro all´alba tra due auto ad Alghero
15 aprile
«Ex sindaco su Surigheddu vive di ricordi»
15 aprile
Le rubano la bici e segue il ladro con il Gps



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)