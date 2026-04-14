S.A. 20:45 Concerti di primavera dedicato a Mozart a Sassari Lunedì 20 aprile alle 20.30 la sala Pietro Sassu del Conservatorio di Sassari ospita un nuovo appuntamento con i Concerti di primavera dell’Associazione culturale Ellipsis. È in programma “I quartetti di Mozart”, in una serata dedicata interamente al compositore di Salisburgo, con il Quartetto Goffriller



SASSARI - Sarà dedicato al genio di Wolfgang Amadeus Mozart il prossimo appuntamento con la rassegna “I concerti di primavera” dell’Associazione culturale Ellipsis. Lunedì 20 aprile alle 20.30 l’ormai abituale sede della sala “Pietro Sassu” del Conservatorio Canepa di Sassari ospita il Quartetto Goffriller che proporrà quattro lavori per flauto e archi del genio di Salisburgo: il Quartetto in fa maggiore K370 (originariamente scritto per oboe e archi), il Quartetto n. 3 in do maggiore K285b, il Quartetto n. 4 in la maggiore K298 e il Quartetto n. 1 in re maggiore K285, forse il più noto del compositore austriaco. Il Quartetto Goffriller riunisce quattro musicisti italiani di grande esperienza: Andrea Virzì (flauto), Giovanni Anastasio (violino), Vito Imperato (viola) e Benedetto Munzone (violoncello). L’ensemble nasce dall’incontro di percorsi artistici e didattici di alto livello, con una forte vocazione per la musica da camera.



Andrea Virzì è un flautista premiato in oltre 50 concorsi nazionali e internazionali, è stato considerato fin da giovanissimo un prodigio dello strumento. Formatosi tra Italia e Svizzera con importanti maestri, tra cui Sir James Galway, è docente al Conservatorio di Reggio Calabria, oltre che compositore e autore di studi sul flauto. Giovanni Anastasio è direttore del Conservatorio “V. Bellini” di Catania. Svolge una intensa attività cameristica in diverse formazioni, spaziando con versatilità dal repertorio barocco al contemporaneo, suonando in numerosi festival europei e collaborando attivamente con solisti di fama internazionale. È inoltre membro fondatore del gruppo musicale Virtuosensemble. Ha inciso per etichette di rilievo quali RAI, BMG e Bongiovanni.



Vito Imperato vanta una lunga carriera orchestrale come primo violino di spalla in importanti istituzioni europee e un’intensa attività solistica internazionale. Si esibisce spesso anche come violista. Ha collaborato con solisti di chiara fama, tra cui Igor Oistrakh, Alirio Diaz, Sergej Girshenko, tenendo concerti in un vasto circuito internazionale. Suona un prezioso violino “Matteo Goffriller” del 1732 ed una viola di scuola italiana dell’Ottocento. Benedetto Munzone è un violoncellista con oltre quarant’anni di carriera, primo violoncello in diverse orchestre e attivo sia come solista sia come camerista in numerosi festival internazionali. La sua profonda esperienza nella musica da camera copre un repertorio vastissimo, esplorando formazioni che vanno dal duo all’ottetto, con una collaborazione pluriennale nel Quartetto d’Archi “Archimede”. Suona un prezioso violoncello costruito da Enrico Orselli nel 1911.