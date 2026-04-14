Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaTrasporti › Vertice a Roma sui carburanti: priorità continuità
S.A. 19:00
Vertice a Roma sui carburanti: priorità continuità
ll vertice è stato dedicato all’analisi degli effetti dell’aumento dei costi dei carburanti sul sistema dei collegamenti da e per la Sardegna. A breve nuovo incontro per vagliare soluzioni concrete per contenere la crisi in corso
Vertice a Roma sui carburanti: priorità continuità

CAGLIARI - Nel corso della giornata di oggi si è svolto un incontro operativo programmato, tra lo staff dell’Assessorato dei Trasporti e la struttura tecnica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il vertice è stato dedicato all’analisi degli effetti dell’aumento dei costi dei carburanti sul sistema dei collegamenti da e per la Sardegna. «Si è trattato di un passaggio importante - commenta l'assessora dei Trasporti Barbara Manca - che ha consentito di condividere il quadro aggiornato della situazione e di avviare un percorso di lavoro comune. Abbiamo concordato di aggiornarci a breve per individuare soluzioni concrete e sostenibili in grado di contenere gli effetti di questa fase critica. In questa sede abbiamo ribadito la posizione della Regione Sardegna: la priorità assoluta resta la tutela della continuità territoriale e degli oneri di servizio pubblico, sia nella piena garanzia della prosecuzione regolare del servizio, sia nella salvaguardia delle tariffe a favore dei cittadini attraverso l'utilizzo di ogni strumento possibile». «Continueremo a lavorare in stretto raccordo con il Ministero e con tutti i soggetti coinvolti affinché vengano individuate soluzioni equilibrate, capaci di sostenere il sistema senza scaricare i costi di questa crisi sui territori insulari e sui passeggeri», conclude l'esponente della Giunta Todde.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11:39
«Continuità va difesa, Regione non perda tempo»
Il consigliere nazionale di Forza Italia ed ex sindaco di Alghero Marco Tedde lancia l’allarme sul futuro della continuità territoriale, oggi fortemente esposta agli effetti dell’aumento dei costi del carburante e alle richieste delle compagnie aeree di rivedere al rialzo le tariffe e si appella a Regione
14/4/2026
Carburante, allarme sulla continuità aerea
È quanto dichiarano la segretaria generale aggiunta della Uiltrasporti Sardegna Elisabetta Manca e la segretaria generale della UIL Sardegna Fulvia Murru
9/4Online tutte le domande su continuità territoriale
7/4Trasporti marittimi, rischio beffa in Sardegna
1/4Muroni punta Todde: Continuità flop, umiliante
27/3Metropolitana leggera Cagliari, via libera alla linea 3
17/3Arrivano 85mila euro per le pensiline ad Alghero
3/3Trasporto pubblico, nuove colonnine a Sassari
26/2Arst, Giunta approva Piano strategico
20/2Trasporto scolastico: nuovo appalto a Sassari
19/2Info point, pos, nuovi orari, lavori. Treni, tutte le novità da Alghero
18/2Ferrovie, vertice ad Alghero per il rilancio
« indietro archivio trasporti »
15 aprile
Rinnovare Torre Sulis e Bastioni: Camminamento e led sul mare
15 aprile
Scontro all´alba tra due auto ad Alghero
15 aprile
Le rubano la bici e segue il ladro con il Gps



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)