S.A. 13:05 «Continuità non a rischio ma serve cabina di regia» Le rassicurazioni sulla prosecuzione del servizio pubblico arrivano da Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, la compagnia che ha vinto il bando per i collegamenti da e per la Sardegna in regime di continuità. Il manager chiede un vertice urgente con Regione e Ministero



ALGHERO - «Ad oggi non disponiamo di un quadro preciso sulle scorte di carburante effettivamente disponibili presso i fornitori e, in presenza di un evento esogeno come l’attuale conflitto in Iran, è inevitabile che il settore venga messo sotto pressione. L’attuale scenario internazionale, caratterizzato da forti tensioni e da un’elevata volatilità nei mercati energetici, sta generando difficoltà crescenti per tutte le compagnie aeree che operano sul territorio nazionale. Il costo del carburante e del jet fuel è oggi più che raddoppiato, con ricadute evidenti su tutto il comparto: gli aeroporti stanno soffrendo e riteniamo che quelli del Nord possano risultare i più penalizzati. Nonostante ciò, al momento il mercato nazionale non sembra aver subito ripercussioni significative e prevediamo che l’operatività possa proseguire regolarmente almeno fino a maggio. Per quanto riguarda i collegamenti con la Sardegna, non si prevedono criticità: la continuità territoriale sarà garantita senza interruzioni».



Le rassicurazioni sulla prosecuzione del servizio pubblico arrivano da Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, la compagnia che ha vinto il bando per i collegamenti da e per la Sardegna in regime di continuità. Tuttavia, Intrieri chiede un vertice urgente per far fronte alla situazione in un contesto geopolitico molto penalizzato dai conflitti in corso: «la Regione Sardegna e il Ministero dei Trasporti si stanno attivando per assicurare il servizio pubblico e favorire i collegamenti. Riteniamo necessario un confronto immediato: serve una cabina di regia che consenta di valutare con chiarezza l’effettiva entità del problema e individuare le misure più adeguate. Solo attraverso un dialogo concreto e trasparente sarà possibile trovare soluzioni condivise e tempestive per affrontare un’emergenza che riguarda la coesione territoriale, la mobilità dei cittadini e la competitività del nostro Paese. Aeroitalia è pronta a fare la propria parte, in uno spirito di piena collaborazione, nell’interesse degli utenti e dell’intero sistema del trasporto aereo italiano».