Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaTrasporti › «Continuità non a rischio ma serve cabina di regia»
S.A. 13:05
«Continuità non a rischio ma serve cabina di regia»
Le rassicurazioni sulla prosecuzione del servizio pubblico arrivano da Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, la compagnia che ha vinto il bando per i collegamenti da e per la Sardegna in regime di continuità. Il manager chiede un vertice urgente con Regione e Ministero
«Continuità non a rischio ma serve cabina di regia»

ALGHERO - «Ad oggi non disponiamo di un quadro preciso sulle scorte di carburante effettivamente disponibili presso i fornitori e, in presenza di un evento esogeno come l’attuale conflitto in Iran, è inevitabile che il settore venga messo sotto pressione. L’attuale scenario internazionale, caratterizzato da forti tensioni e da un’elevata volatilità nei mercati energetici, sta generando difficoltà crescenti per tutte le compagnie aeree che operano sul territorio nazionale. Il costo del carburante e del jet fuel è oggi più che raddoppiato, con ricadute evidenti su tutto il comparto: gli aeroporti stanno soffrendo e riteniamo che quelli del Nord possano risultare i più penalizzati. Nonostante ciò, al momento il mercato nazionale non sembra aver subito ripercussioni significative e prevediamo che l’operatività possa proseguire regolarmente almeno fino a maggio. Per quanto riguarda i collegamenti con la Sardegna, non si prevedono criticità: la continuità territoriale sarà garantita senza interruzioni».

Le rassicurazioni sulla prosecuzione del servizio pubblico arrivano da Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, la compagnia che ha vinto il bando per i collegamenti da e per la Sardegna in regime di continuità. Tuttavia, Intrieri chiede un vertice urgente per far fronte alla situazione in un contesto geopolitico molto penalizzato dai conflitti in corso: «la Regione Sardegna e il Ministero dei Trasporti si stanno attivando per assicurare il servizio pubblico e favorire i collegamenti. Riteniamo necessario un confronto immediato: serve una cabina di regia che consenta di valutare con chiarezza l’effettiva entità del problema e individuare le misure più adeguate. Solo attraverso un dialogo concreto e trasparente sarà possibile trovare soluzioni condivise e tempestive per affrontare un’emergenza che riguarda la coesione territoriale, la mobilità dei cittadini e la competitività del nostro Paese. Aeroitalia è pronta a fare la propria parte, in uno spirito di piena collaborazione, nell’interesse degli utenti e dell’intero sistema del trasporto aereo italiano».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16/4/2026
«Caro carburanti, no a rincari in Sardegna»
La Fit Cisl Sardegna esprime una posizione di netta contrarietà rispetto a qualsiasi ipotesi di rincaro che possa colpire i cittadini sardi in merito alla crisi internazionale e alle ripercussioni sui costi del carburante
15/4/2026
Vertice a Roma sui carburanti: priorità continuità
ll vertice è stato dedicato all’analisi degli effetti dell’aumento dei costi dei carburanti sul sistema dei collegamenti da e per la Sardegna. A breve nuovo incontro per vagliare soluzioni concrete per contenere la crisi in corso
15/4/2026
«Continuità va difesa, Regione non perda tempo»
Il consigliere nazionale di Forza Italia ed ex sindaco di Alghero Marco Tedde lancia l’allarme sul futuro della continuità territoriale, oggi fortemente esposta agli effetti dell’aumento dei costi del carburante e alle richieste delle compagnie aeree di rivedere al rialzo le tariffe e si appella a Regione
14/4Carburante, allarme sulla continuità aerea
9/4Online tutte le domande su continuità territoriale
7/4Trasporti marittimi, rischio beffa in Sardegna
1/4Muroni punta Todde: Continuità flop, umiliante
27/3Metropolitana leggera Cagliari, via libera alla linea 3
17/3Arrivano 85mila euro per le pensiline ad Alghero
3/3Trasporto pubblico, nuove colonnine a Sassari
26/2Arst, Giunta approva Piano strategico
20/2Trasporto scolastico: nuovo appalto a Sassari
19/2Info point, pos, nuovi orari, lavori. Treni, tutte le novità da Alghero
« indietro archivio trasporti »
17 aprile
Microchippatura cani, iscrizioni ad Alghero
16 aprile
Colpo nella notte in piazza Santa Croce
17 aprile
Debutta il volo Alghero-Parigi con Transavia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)