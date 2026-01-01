Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaTrasporti › Trasporti, missione sarda in Cina
Cor 10:00
Trasporti, missione sarda in Cina
Ha preso il via in questi giorni la missione istituzionale della Regione Sardegna nella regione del Sichuan, in Cina, guidata dall’assessora dei Trasporti Barbara Manca
Trasporti, missione sarda in Cina

CAGLIARI - Ha preso il via in questi giorni la missione istituzionale della Regione Sardegna nella regione del Sichuan, in Cina, guidata dall’assessora dei Trasporti Barbara Manca. La delegazione regionale sarà impegnata tutta la settimana in una serie di incontri dedicati ai temi dell’innovazione tecnologica, della mobilità, dello sviluppo economico e della cooperazione internazionale.

Prima tappa ieri, lunedì 11 maggio, a Chengdu, principale città del Sichuan e uno dei centri economici e tecnologici più importanti della Cina, dove la delegazione ha visitato la sede di Gioneco, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale applicate al traffico urbano e alla digitalizzazione della governance delle città. Nel corso della visita si è svolto un confronto con il vicepresidente Liu Jie sui temi legati alla gestione intelligente dei flussi di traffico, alla sostenibilità e all’innovazione nei servizi pubblici di mobilità.

Nel pomeriggio la delegazione regionale ha inoltre incontrato i rappresentanti del Dipartimento per la Cultura e il Turismo della Provincia del Sichuan e i responsabili di Sichuan Airlines, compagnia aerea con sede nella regione e operativa a livello internazionale. La missione proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori incontri istituzionali, visite operative e momenti di approfondimento dedicati ai temi della mobilità, della logistica, del turismo e dell’innovazione tecnologica.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
6/5«Trasporto pubblico non all´altezza ad Alghero»
30/4«Caro carburanti: Continuità e tariffe la priorità»
30/4Sindacati Vs Regione sul trasporto locale
23/4«Aerei a rischio per l'Isola in poche settimane»
22/4Trasporto merci: +40% per la Sardegna
17/4«Continuità non a rischio ma serve cabina di regia»
16/4«Caro carburanti, no a rincari in Sardegna»
15/4Vertice a Roma sui carburanti: priorità continuità
15/4«Continuità va difesa, Regione non perda tempo»
14/4Carburante, allarme sulla continuità aerea
« indietro archivio trasporti »
12 maggio
Falciato un pedone, mancano le strisce
12 maggio
«Daga insulta gli imprenditori, inaccettabile»
12 maggio
Trincea in via Garibaldi: traffico e pericolo



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)