S.A. 12:49 Sindacati Vs Regione sul trasporto locale Le organizzazione sindacali, unitariamente, hanno inviato una nota ufficiale alla Presidente della Regione Alessandra Todde, all’Assessore al Bilancio Giuseppe Meloni e all’Assessora ai Trasporti Barbara Manca per esprimere forte preoccupazione in merito al mancato riconoscimento dei ristori



CAGLIARI - «La variazione di bilancio da 750 milioni, deliberata dalla Giunta regionale lo scorso 24 aprile, non prevede alcuna copertura per il Trasporto Pubblico Locale, le cui aziende hanno già anticipato con proprie risorse gli aumenti salariali previsti dal rinnovo del Contratto collettivo nazionale». Così interviene la segretaria generale della Fit Cisl Sardegna, Claudia Camedda, secondo la quale «nell’inerzia della Regione si rischia di aggravare una situazione già resa critica dall’aumento dei costi energetici. In assenza di un intervento tempestivo - secondo Camedda -, si compromette la tenuta del sistema del trasporto pubblico locale in Sardegna, con possibili ripercussioni sui lavoratori, sulla stabilità delle aziende e sulla qualità del servizio ai cittadini».



A seguito del rinnovo del CCNL Autoferrotranviari e la conseguente definizione del relativo stanziamento a livello nazionale, la Sardegna ha avuto trasferimenti pari a circa 18 milioni di euro, «risorse - sottolinea la segretaria Fit - destinate ad oltre 5mila lavoratori del TPL. Ad oggi queste somme non risultano trasferite alle aziende e neanche un euro è stato previsto nell’assestamento. Chiediamo, quindi, con urgenza lo stanziamento delle risorse necessarie, tempi certi per il trasferimento alle aziende e l’apertura immediata di un confronto con le parti sociali. Si tratta di una scelta non rinviabile per garantire il rispetto degli accordi, la tutela dei lavoratori e la continuità di un servizio essenziale». In queste ore le organizzazione sindacali, unitariamente, hanno inviato una nota ufficiale alla Presidente della Regione Alessandra Todde, all’Assessore al Bilancio Giuseppe Meloni e all’Assessora ai Trasporti Barbara Manca per esprimere forte preoccupazione in merito al mancato riconoscimento dei ristori alle aziende del TPL.