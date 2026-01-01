S.A. 15:43 «Trasporto pubblico non all´altezza ad Alghero» Così Fratelli d’Italia Alghero interviene dopo la segnalazione sulle criticità del sistema di bigliettazione a bordo dei bus



ALGHERO - «La denuncia del sindacato conferma una volta ancora come il trasporto pubblico urbano gestito da ARST ad Alghero non sia all’altezza di una città come Alghero». Così Fratelli d’Italia Alghero interviene dopo la segnalazione sulle criticità del sistema di bigliettazione a bordo dei bus. «A causa della pessima gestione regionale, i lavoratori sono i primi a subire questa situazione. Gli autisti non possono essere trasformati in bigliettai manuali, costretti a gestire denaro, compilare titoli cartacei, dare resti, affrontare tensioni con l’utenza e, nello stesso tempo, garantire sicurezza e puntualità».



Per Fratelli d’Italia «la responsabilità è di una programmazione regionale carente e di un management che non garantisce strumenti minimi di efficienza. Alle porte della stagione turistica, è inaccettabile che il servizio funzioni ancora con carta e penna». Il problema non riguarda solo la bigliettazione: «Ad Alghero si registrano disservizi costanti, informazioni insufficienti e, in caso di soppressione o modifica delle fermate, comunicazioni poco chiare per residenti e visitatori».



FdI chiede un intervento immediato: «Servono bigliettazione digitale funzionante, paline intelligenti, informazioni in tempo reale, comunicazione chiara sulle variazioni del servizio e strumenti adeguati per chi lavora sui mezzi». «Alghero, che è una delle più apprezzate mete turistiche d'Italia, non può e non deve soffrire di un trasporto pubblico così fragile – concludono –. L'Amministrazione prende in mano la questione, solleciti la Regione e ARST perché intervengano subito: servono tecnologia, programmazione, personale e rispetto per lavoratori e utenti».