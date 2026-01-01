S.A. 8:10 Comune rilancia sul Bus diretto Alghero-Aeroporto La proposta sul tavolo della Regione, condivisa dal Comune, prevede l’istituzione di una linea dedicata, con percorso diretto tra il centro città e l’aeroporto. A breve l’apertura della biglietteria in via Catalogna. Tuttavia, nonostante gli annunci i disagi non mancano: la stagione turistica è iniziata da tempo, il nuovo collegamento è solo annunciato e non operativo sulle strade, o meglio una strada che resta disponibile per raggiungere il Riviera del Corallo, quella "vecchia", poiché la variante del Calick è chiusa da oltre un anno



ALGHERO - L’Amministrazione comunale di Alghero con il sindaco Raimondo Cacciotto è al lavoro da mesi, in stretto raccordo con la Regione Sardegna e con ARST, in diretta relazione con l’assessora Regionale dei Trasporti Barbara Manca, e i vertici dell'azienda ARST: è la rassicurazione che arriva da Porta Terra dopo le nuove segnalazione di disservizi in città. «L'obbiettivo è il miglioramento e il potenziamento di un servizio ritenuto strategico per la mobilità dei residenti e per l’accoglienza dei visitatori. In particolare, sono due le iniziative che concretamente congiuntamente si stanno portando avanti: la prima riguarda la riapertura già da questa estate del punto informazioni e biglietteria in Via Catalogna, come presidio fondamentale di supporto ai fruitori del servizio; la seconda riguarda la proposta di attivazione di una nuova linea diretta Aeroporto - Alghero Centro» si legge nella nota diffusa dall'Ufficio Stampa del Comune.



E ancora: «L' attuale linea ALFA, garantisce già il collegamento tra lo scalo e la città, ma svolge al contempo una funzione di trasporto pubblico locale tra Fertilia e Alghero, con fermate multiple che non sempre risultano compatibili con gli orari dei voli e con le esigenze di rapidità e comfort richieste da un’infrastruttura aeroportuale in costante crescita. Alla luce dell’incremento dei flussi turistici e del rafforzamento delle politiche regionali di sviluppo dell’aeroporto, l’Amministrazione ritiene necessaria l'implementazione del servizio esistente attraverso un collegamento più diretto, frequente ed efficiente tra il centro di Alghero e lo scalo. La proposta prevede l’istituzione di una linea dedicata, con percorso diretto tra il centro città e l’aeroporto, con frequenza almeno ogni 30 minuti nelle ore diurne e corse calibrate sugli orari dei voli, tariffa adeguata e una chiara riconoscibilità del servizio».



«L’aeroporto di Alghero rappresenta un’infrastruttura strategica per l’intero Nord-Ovest della Sardegna e il suo sviluppo deve essere accompagnato da servizi di mobilità adeguati, efficienti e all’altezza del ruolo che questo scalo riveste per il territorio - sottolinea l’assessore alla Mobilità Roberto Corbia. Su questo tema abbiamo aperto già da mesi un confronto con la Regione e con ARST, grazie anche al supporto del consigliere regionale Valdo Di Nolfo, che ringraziamo per la collaborazione e l’attenzione dimostrata. L’obiettivo è potenziare il servizio a partire dal collegamento tra l’aeroporto e la città, implementando il servizio oggi svolto dalla linea ALFA, che rappresenta una base importante ma non sufficiente a garantire, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, un servizio rapido, frequente e pienamente rispondente alle esigenze di residenti e visitatori». Tuttavia, nonostante gli annunci i disagi non mancano: la stagione turistica è iniziata da tempo, il nuovo collegamento è solo sul tavolo e non operativo sulle strade, o meglio una strada che resta disponibile per raggiungere il Riviera del Corallo, quella "vecchia", poiché la variante del Calick è chiusa da oltre un anno.