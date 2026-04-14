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Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaTrasporti › «Caro carburanti, no a rincari in Sardegna»
S.A. 10:32
«Caro carburanti, no a rincari in Sardegna»
La Fit Cisl Sardegna esprime una posizione di netta contrarietà rispetto a qualsiasi ipotesi di rincaro che possa colpire i cittadini sardi in merito alla crisi internazionale e alle ripercussioni sui costi del carburante
«Caro carburanti, no a rincari in Sardegna»

CAGLIARI - In merito alle dichiarazioni del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sull’ipotesi di un aumento delle tariffe dei voli in continuità territoriale a causa del caro carburanti, e alla luce dell’incontro operativo svoltosi a Roma tra lo staff dell’Assessorato regionale dei Trasporti e la struttura tecnica del Ministero, la Fit Cisl Sardegna esprime una posizione di netta contrarietà rispetto a qualsiasi ipotesi di rincaro che possa colpire i cittadini sardi. «Prendiamo atto con attenzione di quanto comunicato dalla Regione Sardegna e condividiamo la necessità, evidenziata dall’Assessora Barbara Manca, di individuare in tempi rapidi soluzioni concrete e sostenibili, capaci di contenere gli effetti di questa fase critica senza compromettere il diritto alla mobilità dei sardi», dichiara Claudia Camedda, segretaria generale Fit.

«Per la nostra organizzazione la priorità deve restare la piena tutela della continuità territoriale e degli oneri di servizio pubblico, sia nella garanzia della regolarità del servizio sia nella salvaguardia delle tariffe a favore dei cittadini. La continuità territoriale non è una concessione, ma uno strumento indispensabile per assicurare ai sardi pari diritti e pari opportunità di mobilità rispetto al resto del Paese». «Comprendiamo le difficoltà che le compagnie aeree stanno affrontando in conseguenza dell’aumento dei costi del carburante, ma riteniamo inaccettabile che il differenziale economico venga scaricato sulle tasche dei sardi o sul bilancio della Regione. La Sardegna paga già una condizione strutturale di svantaggio dovuta all’insularità, e per questa ragione non può essere chiamata ancora una volta a sopportare il peso di una crisi internazionale».

«Se esiste un’emergenza legata all’aumento dei costi energetici, è il Governo nazionale che deve farsene carico, adottando misure straordinarie capaci di sostenere il sistema senza colpire i territori insulari. Non è pensabile che a pagare siano i cittadini sardi, né che venga indebolito un impianto costruito proprio per rimuovere gli ostacoli alla mobilità da e per l’Isola». «Mettere in discussione l’equilibrio tariffario della continuità territoriale significa mettere in discussione un diritto fondamentale. Su questo punto serve chiarezza, serve responsabilità istituzionale e serve un impegno concreto da parte dello Stato». La Fit Cisl continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi del confronto tra Regione e Ministero, ribadendo che la tutela della continuità territoriale e dei cittadini sardi deve restare un punto fermo, senza arretramenti e senza scaricare sui passeggeri i costi dell’attuale crisi.
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