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Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaTrasporti › «Continuità e tariffe sono la priorità»
S.A. 15:31
«Continuità e tariffe sono la priorità»
L’assessora dei Trasporti Barbara Manca interviene sull’aumento dei costi del carburante e sugli allarmi che ciò possa comportare un aumento delle tariffe per quanti viaggiano in regime di continuità territoriale aerea
«Continuità e tariffe sono la priorità»

CAGLIARI - L’assessora dei Trasporti Barbara Manca interviene sull’aumento dei costi del carburante e sugli allarmi che ciò possa comportare un aumento delle tariffe per quanti viaggiano in regime di continuità territoriale aerea. «Conosciamo la complessità del momento e le difficoltà che il sistema del trasporto aereo sta vivendo a causa dell’aumento dei costi energetici – dichiara l’assessora Manca – ma è fondamentale chiarire che il sistema di continuità territoriale oggi operativo in Sardegna, definito da un Decreto Ministeriale coerente con la normativa europea, volutamente e per scelta, non consente incrementi tariffari a carico dei residenti, né può essere modificato con decisioni non condivise e assunte sull’onda dell’emergenza».

L’assessora sottolinea che «la tutela delle tariffe per i cittadini sardi è e resta una priorità assoluta. Siamo consapevoli del contesto e pronti alla leale collaborazione istituzionale, ma qualsiasi eventuale revisione può avvenire solo attraverso un confronto formale e strutturato tra Ministero, Regione, ENAC, finalizzato a individuare soluzioni che mantengano sano il sistema, ma non gravino sui passeggeri». «Limitarsi a segnalare un problema e indicare l’aumento delle tariffe come risposta - prosegue - non è pragmatismo: è necessario assumersi responsabilità e individuare soluzioni percorribili». «La Regione Sardegna – conclude Manca - è già al lavoro e pronta a fare la propria parte fino in fondo, ma su un punto non arretreremo: la continuità territoriale è un servizio pubblico essenziale e, come tale, va tutelato con strumenti adeguati, responsabilità condivise e rispetto della specificità della Sardegna come isola».
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