Cor 16:08 Metro Sassari, servizio tagliato: polemiche Forte preoccupazione per quanto sta accadendo al servizio metrotranviario di Sassari, dove il fermo tecnico di una delle sole due unità attualmente in esercizio ha determinato una drastica riduzione del servizio pari al 50%, con pesanti ripercussioni sui lavoratori e sui cittadini



SASSARI - «Forte preoccupazione per quanto sta accadendo al servizio metrotranviario di Sassari, dove il fermo tecnico di una delle sole due unità attualmente in esercizio ha determinato una drastica riduzione del servizio pari al 50%, con pesanti ripercussioni sui lavoratori e sui cittadini». La manifesta il segretario regionale della Fit Cisl, Alessandro Russu, sottolineando che «si tratta di una situazione gravissima che conferma, purtroppo, quanto la nostra organizzazione sindacale ha denunciato già nei mesi scorsi: manutenzioni ridotte, personale tecnico insufficiente e progressivo indebolimento dell’intero sistema operativo della metrotranvia sassarese».



Negli anni, prosegue Russu «l’inadeguato stanziamento di risorse destinate al trasporto pubblico locale e alle aziende che gestiscono i servizi di mobilità ha inevitabilmente aggravato la situazione. A questo si aggiungono le crescenti difficoltà nel reperire figure professionali altamente specializzate indispensabili per le manutenzioni, così come le criticità legate agli approvvigionamenti di ricambi e attrezzature tecniche. L’enorme preoccupazione e demotivazione dei lavoratori che hanno visto nascere questo servizio di trasporto nel 2006, infine il rischio concreto per la continuità del servizio pubblico». Per la FIT CISL il paradosso della metrotranvia di Sassari è ancora più evidente se si considera che si tratta del primo sistema metrotranviario inaugurato in Sardegna nel 2006, infrastruttura che avrebbe dovuto rappresentare un modello moderno di mobilità sostenibile per il nord dell’Isola.



«Al contrario, oggi Sassari vive una fase di forte rallentamento e stallo, persistono ritardi nelle attività di sviluppo, non risultano concretamente avviati i nuovi lotti verso i quartieri di Sant’Orsola e Li Punti, permane il rischio concreto di perdere importanti risorse economiche già stanziate. Una condizione - afferma Russu - che appare ancora più incomprensibile se confrontata con quanto avvenuto nell’area metropolitana di Cagliari, dove il sistema metrotranviario è stato progressivamente rafforzato, ampliato e modernizzato attraverso nuove tratte, fermate moderne e infrastrutture più funzionali e confortevoli per l’utenza».



La Fit, chiede un tavolo di confronto urgente con tutti i soggetti istituzionali coinvolti e ARST, affinché «chiariscano immediatamente quali interventi urgenti intendano adottare per garantire la regolarità del servizio, quali azioni saranno messe in campo per incrementare il personale tecnico specializzato, quali tempi certi esistano per la ripresa e il completamento degli investimenti infrastrutturali sulla rete sassarese. Non possono essere i lavoratori e i cittadini a pagare il prezzo di anni di ritardi, sottovalutazioni e insufficiente programmazione. La mobilità pubblica del nord Sardegna - conclude Russu - necessita di investimenti reali, programmazione industriale e certezze operative, non di interventi tampone».