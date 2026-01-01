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S.A. 8:08
Sabato l´Alghero ospita l´Arzachena
Sabato 18 Aprile, allo stadio “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, l’Alghero affronterà l’Arzachena. Fischio d’inizio fissato per le ore 15:30
Sabato l´Alghero ospita l´Arzachena

ALGHERO - Sabato 18 Aprile, allo stadio “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, l’Alghero affronterà l’Arzachena. Fischio d’inizio fissato per le ore 15:30. I giallorossi arrivano a questo appuntamento determinati a chiudere al meglio una stagione di altissimo livello, affrontando con la consueta concentrazione una gara che rappresenta un ulteriore banco di prova prima del finale di stagione.
Di fronte ci sarà un’Arzachena solida e senza particolari pressioni di classifica: settima forza del campionato, la formazione gallurese ha già conquistato la salvezza e scenderà in campo con l’obiettivo di ben figurare e chiudere positivamente il proprio percorso.

L’Alghero, dal canto suo, vorrà imporre il proprio ritmo e continuare a offrire prestazioni convincenti davanti al proprio pubblico, confermando quanto di buono mostrato nel corso dell’annata.
Ci si attende una partita combattuta, tra due squadre che potranno esprimersi con maggiore libertà, ma con la volontà di ottenere un risultato positivo. L’invito della società è quello di sostenere i ragazzi e riempire gli spalti del “Pino Cuccureddu” per accompagnare la squadra in questo importante appuntamento stagionale.
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