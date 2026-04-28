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S.A. 14:54
Futsal fa festa in attesa della fase nazionale
Domenica 3 maggio, il litorale algherese si trasformerà in un’arena di sport, festa e condivisione per celebrare lo storico traguardo raggiunto dall’Under 19 e sostenere la squadra in vista della trasferta decisiva
Futsal fa festa in attesa della fase nazionale

ALGHERO - Prima dell’appuntamento più importante della stagione, la Futsal FC Alghero chiama a raccolta tutta la città. Domenica 3 maggio, il litorale algherese si trasformerà in un’arena di sport, festa e condivisione per celebrare lo storico traguardo raggiunto dall’Under 19 e sostenere la squadra in vista della trasferta decisiva. Il programma della giornata prevede, a partire dal pomeriggio fino al tramonto, un coinvolgente torneo di beach soccer, tra agonismo e divertimento sulla sabbia. A seguire, la serata continuerà con la grande festa presso il Playa Natural (via Lido, 4), momento conviviale aperto a sostenitori, appassionati e cittadini. L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato raccogliere fondi per affrontare l’impegnativa trasferta piemontese, dall’altro trasmettere tutto il calore e il sostegno possibile ai giovani giallorossi.

Un’occasione speciale per dimostrare, ancora una volta, quanto Alghero sappia fare squadra quando i suoi talenti scendono in campo. Il cammino verso la fase nazionale passa dal Piemonte. Dopo aver dominato la scena regionale, la Futsal FC Alghero Under 19 si prepara ora alla sfida più dura della stagione: i quarti di finale della fase nazionale. Sabato 9 maggio, i giallorossi saranno impegnati a Castellamonte, in Piemonte, contro una delle squadre favorite per la conquista dello Scudetto di categoria. L’abbinamento Sardegna-Piemonte metterà di fronte due filosofie di gioco differenti, ma i ragazzi algheresi arrivano all’appuntamento con la determinazione di chi non ha nulla da perdere e tutto da sognare.

Quella di Castellamonte rappresenterà molto più di una semplice partita: sarà un vero e proprio esame di maturità per un gruppo che ha già dimostrato qualità tecniche e grande carattere. A rendere la sfida ancora più complessa, il regolamento della fase nazionale impedirà l’utilizzo dei fuoriquota che hanno accompagnato la squadra durante la stagione regionale. Un’assenza significativa, che tuttavia non scalfisce l’entusiasmo e la voglia di competere del gruppo. La trasferta in Piemonte resta comunque un premio per il lavoro svolto negli anni dalla società e dai ragazzi. L’obiettivo è arrivarci nel miglior modo possibile, con il sostegno di tutta la città e la consapevolezza di rappresentare Alghero su un palcoscenico nazionale. La Futsal FC Alghero è pronta a giocarsi tutto. E vuole farlo insieme alla sua gente.
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