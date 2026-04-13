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S.A. 16:44
Tissi celebra l´asparago selvatico
Fin dalle prime ore del mattino, tra il Belvedere Pais e Via Roma, il paese si anima con stand, degustazioni, laboratori e momenti di incontro che intrecciano gastronomia, cultura e partecipazione. Appuntamento domenica 19 aprile
Tissi celebra l´asparago selvatico

TISSI - Domenica 19 aprile Tissi dedica un’intera giornata all’asparago selvatico, uno dei prodotti che meglio raccontano la primavera e il legame profondo tra la comunità e il suo territorio. Fin dalle prime ore del mattino, tra il Belvedere Pais e Via Roma, il paese si anima con stand, degustazioni, laboratori e momenti di incontro che intrecciano gastronomia, cultura e partecipazione."La sagra nasce dal desiderio di valorizzare un prodotto che da generazioni accompagna le abitudini stagionali dei tissesi-afferma la presidentessa Laura Santucciu- La raccolta dell’asparago selvatico è un sapere diffuso, parte della nostra identità. Attraverso la cucina, i laboratori e il racconto delle tradizioni vogliamo trasformare questa giornata in un’occasione di incontro, scoperta e comunità."Dalle 10:00 il Belvedere Pais ospita la decorazione artistica del pane a cura di Biancarosa Pazzola, un laboratorio che unisce manualità, creatività e tradizione.

Sempre dalle 10:00 lo chef Fabio Zago propone i suoi risotti all’asparago selvatico, guidando il pubblico in un percorso tra sapori stagionali e interpretazioni contemporanee.Alle 10:30 spazio alla creatività culinaria con Asparagoloso, il concorso per cuochi amatoriali dedicato all’asparago selvatico. I partecipanti si sfidano nella preparazione di piatti originali, in un clima di convivialità che coinvolge pubblico e territorio.Alle 10:30 e alle 15:00 prenderà il via il trekking urbano con partenza dal piazzale della Chiesa di Santa Anastasia. Il percorso, curato dall’Associazione Itinera Romanica – Amici del Romanico, attraversa alcuni luoghi significativi del paese: l’Ipogeo, il Lavatoio, la Cooperativa Agricola Tissese e Santa Vittoria. Un’occasione per scoprire storia, paesaggio e identità locale.A partire dalle 12:30 verrà servito il menù della giornata, preparato dagli chef dell’Associazione Cuochi Provincia di Sassari. Il costo di 15 euro comprende: polpette fritte con salsa di asparagi, gnocchetti con carbonara di asparagi, porchetta e timballo di asparagi, acqua o vino.

Via Roma poi diventa il cuore musicale della giornata. Alle 14:30 si esibiscono i Nakama Live Band, seguiti alle 17:00 dal tributo a Rino Gaetano interpretato da Alessandro Azara. A chiudere la serata, dalle 19:00, il DJ set di Valerio Laconi, che accompagnerà il pubblico fino alla conclusione dell’evento. Saranno presenti hobbisti con le loro creazioni, diversi espositori, l’ASD Futsal Tissi che servirà gelati e i comitati di Santa Vittoria e Santa Anastasia con il loro street food per tutta la giornata. La sagra dell’asparago selvatico si conferma un appuntamento capace di unire autenticità, convivialità e promozione del territorio. Tra profumi primaverili, musica, laboratori e percorsi di scoperta, Tissi offre una giornata che celebra non solo un prodotto della terra, ma anche la sua storia, la sua comunità e il suo modo di vivere la tradizione.
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