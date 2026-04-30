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Cor 16:14
Palio Sant Joan, consegnati gli stendardi
Le tappe di avvicinamento ai Focs di Sant Joan 2026 si stanno concretizzando sempre più. Sabato pomeriggio la presentazione della terza edizione del Palio Sant Joan di Vela Latina
Palio Sant Joan, consegnati gli stendardi

ALGHERO - Sabbia dorata, l’ora vicina al tramonto e una partecipazione appassionata dei rappresentanti dei quartieri e delle borgate cittadine che hanno atteso l’ormeggio delle vele latine dalle quali sono sbarcati gli equipaggi che li rappresenteranno, il prossimo 20 giugno, durante la terza edizione del Palio di Sant Joan di Vela Latina. Una cerimonia, quella della consegna degli stendardi, che ha fatto anche da presentazione ufficiale di questa edizione 2026.

Ospitata al Bahia Beach Club la serata ha visto intervenire per l’amministrazione comunale l’assessora Maria Grazia Salaris e per la Fondazione Alghero il presidente Graziano Porcu. A fare da cornice alle singole consegne, il Gruppo Folk Sant Miquel - Alghero. La serata è stata presentata da Manuel Carboni.

Sotto gli occhi entusiasti dei passanti che hanno potuto ammirare le vele latine ormeggiate, si è così dato vita ad un appuntamento ormai tradizionale che precede la competizione vera e propria di giugno. Cultura, socialità e condivisione di un momento atteso che è diventato un evento della città intera e che coinvolge tutti i quartieri e le borgate. Sale dunque l’attesa. Appuntamento al 20 giugno per la terza edizione del Palio Sant Joan di Vela Latina.
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