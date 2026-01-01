S.A. 11:11 31 siti e 9 itinerari aperti ad Alghero Ad Alghero la 24° edizione di Monumenti Aperti, in programma i prossimi sabato e domenica, 16 e 17 maggio. Oltre 1.500 tra volontari tra studenti, insegnanti, associazioni e cittadini, il vero cuore pulsante della manifestazione, diversi enti pubblici e privati coinvolti



ALGHERO - Alghero si prepara alla 24° edizione di Monumenti Aperti, in programma i prossimi sabato e domenica, 16 e 17 maggio. Sono 31 i siti e 9 gli itinerari visitabili, con oltre 1.500 tra volontari tra studenti, insegnanti, associazioni e cittadini, il vero cuore pulsante della manifestazione, diversi enti pubblici e privati coinvolti, con alcune novità rispetto alle passate edizioni. Quest’anno la più importante festa della Sardegna dedicata alla promozione e valorizzazione dei beni culturali, coordinata dall'Associazione Imago Mundi con il l'Amministrazione Comunale e la Fondazione Alghero, si presenta ancora una volta con importanti aspettative garantite dalla nostra straordinaria eredità culturale. Alghero sarà protagonista con i suoi tesori culturali e la sua storia antica. Il prossimo fine settimana, studenti, associazioni e cittadini saranno impegnati nelle visite guidate dei principali siti culturali del territorio, tra cui spicca la novità del rinnovato Forte della Maddalena dove verrà esposta una riproduzione fedele di una spagnoletta di Alghero con armo a vela latina, realizzata dal maestro d’ascia Michele Iavazzo, secondo i tracciati dell’epoca (XIV sec) e costruita tra il 2004/2005.



E ancora “Mulinu”, la Macina di Sardegna e la “Residenza alla collina”, il Vigneto panoramico della Cantina di Santa Maria la Palma siti proposti dal Distretto Rurale Alghero e Olmedo, la Sala del Sindaco, la sede dell’Associazione Laboratorio delle Strategie con la mostra “Personaggi della mia città”, una mostra di ritratti di Andrea Cocco dedicata ai personaggi di Alghero. Confermate le altre novità della passata edizione, ovvero la 103^ Batteria Murone Postazioni di Artiglieria Monte Doglia, la Villa Maria Pia. Tra gli itinerari le novità saranno il percorso dei pescatori “Dal Forte della Maddalena a piazza Duomo”, e il percorso dedicato all’arte urbana di via Michelangelo e dello Skate Park della Pietraia. Sarà anche un'edizione dedicata alla Cultura Senza Barriere, grazie all’Associazione Volontari Pensiero Felice Onlus, a disposizione per accompagnare le persone con disabilità per la visita ai monumenti accessibili nelle giornate di sabato e domenica ( Per prenotare il servizio di accompagnamento contattare l’Associazione al numero +39 339 384 2790 ).



La manifestazione è realizzata grazie al coordinamento del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero con la collaborazione di numerosi enti pubblici e privati che rendono disponibile il loro patrimonio per le visite: Diocesi Alghero – Bosa, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, Parco Naturale Regionale di Porto Conte, Università degli Studi di Sassari Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione DISSUF, Casa di reclusione G. Tomasiello, Chiesa Ortodossa d’Italia, Complesso Monumentale San Francesco, Distretto Rurale Alghero- Olmedo, Tenute Sella&Mosca, Società Operaia di Mutuo Soccorso.

Orari della manifestazione: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Gli orari di alcuni monumenti potrebbero non coincidere con quelli della manifestazione.