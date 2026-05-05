S.A. 16:42 Domenica la 4ᵃ Sagra de sa Fregua di Villamar Il centro storico di Villamar ospiterà per tutta la giornata del 10 maggio itinerari storici tra chiese, musei, case storiche e siti archeologici, con particolare attenzione alla Necropoli Punica e ai luoghi simbolo della storia di Villamar.



VILLAMAR - Domenica 10 maggio Villamar offrirà ai visitatori una giornata immersiva tra monumenti, esposizioni, degustazioni, musica e laboratori. La sesta tappa di “Primavera in Marmilla” sarà all’insegna della cultura identitaria, dell’artigianato, delle tradizioni locali e dei piatti tipici del territorio. La Primavera in Marmilla, dopo le emozionanti tappe a Turri, Tuili, Pauli Arbarei, Setzu e Lunamatrona, il 10 maggio approda a Villamar con l’edizione 2026 di Monumentus & Saboris e la 4ᵃ Sagra de sa Fregua. Per l’occasione verrà mostrato e aperto al pubblico il patrimonio culturale del paese, accompagnato dai sapori della tradizione di Mara Arbarei. Anche quest’anno la manifestazione sarà dedicata alle antiche “rotte del grano”. Villamar custodisce da secoli una profonda tradizione cerealicola, elemento identitario che ancora oggi caratterizza il territorio e la sua cultura gastronomica. Il paese della Marmilla rappresentò in passato un importante crocevia delle rotte del grano nel Mediterraneo e, proprio grazie a questi scambi, nel XVI secolo accolse un significativo numero di coloni provenienti da Maiorca.



Le loro tracce sono ancora vive nell’attuale centro storico, nel suggestivo Quartiere Maiorchino e nella storica Casa Maiorchina, simboli di un legame culturale che attraversa i secoli. Da questa eredità nasce il filo conduttore della manifestazione Monumentus & Saboris, che sceglie di valorizzare attraverso una sagra uno dei prodotti più antichi e rappresentativi della tradizione locale: sa Fregua, un alimento semplice ma ricco di storia, frutto di antiche contaminazioni culturali e della sapienza tramandata nel tempo.«Villamar – dichiara il Sindaco Gianluca Atzeni - è in fermento da giorni. Primavera in Marmilla si conferma come appuntamento capace di coinvolgere attivamente tantissimi cittadini. Associazioni, vicinati, scuole: tutta la comunità di Villamar si è messa in gioco con entusiasmo. Quest'anno, dopo due anni di attesa, i visitatori potranno nuovamente esplorare anche la necropoli punica restaurata e riaperta al pubblico. Vi aspettiamo domenica per farvi scoprire tutte le bellezze del nostro paese».



Ricchissimo il palinsesto di eventi della giornata, animata grazie alla collaborazione dei rioni storici, delle parrocchie, delle scuole, delle associazioni culturali, degli artigiani, delle aziende agricole e dei gruppi etnici. Il centro storico di Villamar ospiterà per tutta la giornata del 10 maggio itinerari storici tra chiese, musei, case storiche e siti archeologici, con particolare attenzione alla Necropoli Punica e ai luoghi simbolo della storia di Villamar. Saranno protagonisti gli studenti delle scuole, coinvolti in attività di guida dedicate ai monumenti e alle tradizioni del territorio. Ampio spazio sarà dedicato alle lavorazioni tradizionali e ai sapori della Marmilla, con dimostrazioni dal vivo sulla preparazione de sa Fregua, del pane e dei formaggi, oltre ai laboratori artigianali sulla ceramica e sulla lavorazione del latte. Nel corso della giornata sarà possibile assistere a rievocazioni delle antiche tradizioni contadine e partecipare a laboratori creativi dedicati al grano e alla pasta fresca.



Le piazze e le case storiche del paese ospiteranno degustazioni di prodotti tipici, punti ristoro e momenti dedicati alla gastronomia tradizionale, con sa Fregua grande protagonista dell’evento. Non mancherà infine la musica popolare, con esibizioni itineranti, canti e balli della tradizione sarda, accompagnati da gruppi folk, cori polifonici e musicisti che animeranno il centro abitato fino alla serata. In ogni data del calendario di Primavera in Marmilla sarà presente il Villaggio Marmilla, che ospiterà gli stakeholder e gli operatori culturali del territorio, con uno spazio dedicato per presentare attività e promuovere le eccellenze locali. Anche quest’anno sono previsti inoltre eventi fuori cartellone presso il Museo del Territorio a Sa Corona Arrùbia e nell’adiacente Parco Botanico per promuovere la ricca biodiversità della flora e della fauna, un’area che riserva ancora tante meraviglie ai visitatori. Primavera in Marmilla continua così a raccontare, con la voce dei suoi paesi, la bellezza autentica di un territorio ricco di storia e panorami suggestivi. Non resta che segnare sul calendario l’appuntamento del 10 maggio 2026 a Villamar: per restare sempre aggiornati sui singoli eventi e su tutte le novità è possibile seguire i canali Facebook e Instagram di Primavera in Marmilla.