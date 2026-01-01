S.A. 11:20 A Collinas la Festa dell’Ospitalità Contadina Domenica 24 maggio 2026 sarà Collinas a ospitare l’ottava tappa di Primavera in Marmilla 2026, il grande viaggio tra identità, cultura popolare e sapori promosso dal Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia



SASSARI - Tutto pronto a Collinas: il paese celebra la Festa dell’Ospitalità Contadina e la Primavera in Marmilla con una inedita Fiera Florovivaistica, nella cornice dei Festeggiamenti in onore di Sant’Isidoro. Domenica 24 maggio 2026 sarà Collinas a ospitare l’ottava tappa di Primavera in Marmilla 2026, il grande viaggio tra identità, cultura popolare e sapori promosso dal Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia che, dopo il successo delle prime sette tappe, si prepara a vivere un altro appuntamento capace di raccontare l’anima più autentica della Sardegna. Collinas aprirà le porte ai visitatori con la sua Festa dell’Ospitalità Contadina, una giornata all’insegna dell’accoglienza, dei colori e delle tradizioni popolari. Un paese in fiore, gente ospitale, buon cibo, musica, cultura e voglia di stare insieme saranno gli ingredienti di una manifestazione che punta a valorizzare la comunità locale e le sue eccellenze.



Grande protagonista della giornata sarà la Fiera Florovivaistica, pensata per tutti gli appassionati dei fiori, delle piante esotiche e del verde ornamentale, elemento distintivo di Collinas Comune Fiorito. L’appuntamento di domenica 24 maggio con Primavera in Marmilla avrà infatti uno spazio dedicato ai florovivaisti Asproflor – Associazione per la Promozione del Florovivaismo, e vuole essere un’occasione per la promozione delle produzioni più resilienti e innovative coniugando esposizione vivaistica, divulgazione culturale e valorizzazione del patrimonio storico. Il Marchio di Qualità Comune Fiorito rappresenta oggi uno dei principali strumenti di qualificazione del paesaggio urbano in Italia: coinvolge centinaia di Amministrazioni e consente ai territori aderenti di migliorare la qualità del verde, partecipare a circuiti internazionali e accrescere la propria visibilità anche in ambito europeo e mondiale, attraverso competizioni come Entente Florale Europe e Communities in Bloom, di cui Asproflor è referente nazionale.



Il programma della giornata prenderà il via alle ore 9:30 con escursioni a piedi nelle campagne di Collinas, laboratori sulle erbe officinali ed escursioni in e-bike. Dalle ore 10:00 spazio all’apertura degli stand espositivi e delle mostre dedicate ai produttori locali, agli artisti, al florovivaismo, ai tessuti tradizionali e agli antichi mestieri. Nel centro storico si alterneranno inoltre esposizioni tradizionali, un raduno di auto storiche, parate di launeddas, degustazioni, mostre fotografiche e momenti dedicati alla cultura popolare. Alle ore 12:30 è previsto il pranzo comunitario in Piazza San Sebastiano, mentre il pomeriggio sarà animato da balli tradizionali, itinerari folkloristici e spettacoli musicali. La giornata si concluderà alle ore 20:30 con dj set e festa finale aperta a tutti.



Tra i momenti più attesi della giornata ci saranno anche quelli dedicati alle antiche tradizioni matrimoniali di Collinas, uno dei patrimoni identitari più rappresentativi della comunità. Alle ore 11:15 il Gruppo Folk G.B. Tuveri proporrà la presentazione e vestizione di una coppia con l’abito tradizionale di Collinas presso la loggia di Casa Tuveri, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare da vicino tessuti, dettagli e simboli di una tradizione tramandata nel tempo. Nel pomeriggio, alle ore 16:00, spazio invece a “S’Arroba de Is Sposus”, suggestivo itinerario dedicato al trasferimento del corredo dalla casa della sposa a quella dello sposo, accompagnato da balli tradizionali e musiche popolari. Un momento particolarmente sentito che racconta usanze, rituali e aspetti della vita quotidiana di un tempo, capace di riportare nel centro storico atmosfere autentiche della tradizione contadina sarda.



Intanto continuano a crescere i numeri di Primavera in Marmilla 2026, che dopo le prime sette tappe ha già registrato risultati importanti sia sul fronte della partecipazione reale che su quello della comunicazione digitale. Superato il milione e mezzo di visualizzazioni dei contenuti pubblicati sui social, migliaia di interazioni tra like, commenti e condivisioni, ma soprattutto un impatto stimato dagli organizzatori in circa 50 mila visitatori nelle tappe che, partendo dal 28 marzo a Turri, hanno attraversato i borghi di Tuili, Pauli Arbarei, Setzu, Lunamatrona, Villamar e Villanovafranca. Numeri destinati ancora a crescere, considerando che la ricchissima tappa di Collinas e quella conclusiva di Genuri sono attesissime e stanno riscuotendo molta curiosità tra gli appassionati. Dati che testimoniano come eventi di questo tipo riescano a portare attenzione, turismo e curiosità verso una Sardegna forse meno conosciuta rispetto alle mete più chiacchierate, ma ricchissima di bellezze naturalistiche, storia, arte, archeologia e tradizioni popolari. Un ruolo centrale continua ad averlo anche l’enogastronomia, protagonista assoluta di Primavera in Marmilla, che si conferma una straordinaria vetrina per i sapori, le produzioni locali e le tradizioni culinarie e dolciarie della Sardegna.



In ogni data del calendario di Primavera in Marmilla sarà presente il Villaggio Marmilla, che ospiterà gli stakeholder e gli operatori culturali del territorio, con uno spazio dedicato per presentare attività e promuovere le eccellenze locali. Anche quest’anno sono previsti inoltre eventi fuori cartellone presso il Museo del Territorio a Sa Corona Arrùbia e nell’adiacente Parco Botanico per promuovere la ricca biodiversità della flora e della fauna, un’area che riserva ancora tante meraviglie ai visitatori.

Primavera in Marmilla prosegue così il suo viaggio per raccontare, attraverso la voce dei suoi paesi, la bellezza autentica di un territorio ricco di storia, cultura e panorami unici. L’appuntamento è quindi fissato per il 24 maggio 2026 a Collinas: per restare sempre aggiornati sui singoli eventi e su tutte le novità è possibile seguire i canali Facebook e Instagram di Primavera in Marmilla.