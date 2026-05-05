S.A. 14:48 In migliaia per la prima di Primaver´Alguer Alghero regina dello sport e del sociale. Migliaia di presenze al Piazzale della Pace per la due giorni organizzata dall’Associazione Giovani in Scena. Marcello Manca sul tetto del mondo nella Free Boxe



ALGHERO – Si è conclusa con un bilancio oltre ogni aspettativa la manifestazione Primaver’Alguer, l’evento che l’1 e il 2 maggio ha trasformato il Piazzale della Pace nel cuore pulsante dello sport e dell’intrattenimento del Nord Sardegna. Organizzata con maestria dall’Associazione Giovani in Scena, la kermesse ha saputo coniugare agonismo, inclusione sociale e grande musica, attirando migliaia di cittadini e i primi flussi turistici della stagione. Le due giornate hanno visto un susseguirsi frenetico di attività che hanno coinvolto atleti di ogni livello: Crossfit, Coral Basket e la Federazione Pugilistica Italiana.



Il momento più alto della manifestazione è stato senza dubbio il World Title di Free Boxe. In un’atmosfera elettrica, l’atleta algherese Marcello Manca ha trionfato nel grande incontro mondiale contro lo svizzero Valentinis. Una vittoria che consacra Manca davanti al proprio pubblico e regala ad Alghero una serata di sport indimenticabile. Oltre ai risultati agonistici, a vincere è stato il sociale. L'obiettivo dell’Associazione Giovani in Scena era quello di creare un punto di aggregazione sano e dinamico, missione compiuta grazie alla risposta entusiasta dei residenti e dei tantissimi turisti che hanno scelto Alghero per il ponte del primo maggio. «Vedere migliaia di persone riempire il Piazzale della Pace è la conferma che la strada intrapresa è quella giusta - dichiarano gli organizzatori -. Abbiamo dimostrato che sport e spettacolo sono motori formidabili per la nostra comunità».



A chiudere l'evento, un’esplosione di energia con il concerto "Io nei 90 io c’ero", che ha fatto ballare generazioni diverse sotto il cielo di Alghero, celebrando i grandi successi della dance music in un clima di festa assoluta. Il sipario cala su questa edizione con un successo che profuma già di futuro. Gli organizzatori hanno infatti confermato che la macchina dei preparativi per il 2027 è già partita: la prossima edizione promette di essere ancora più ricca di novità, confermando Primaver’Alguer come appuntamento fisso e imprescindibile della primavera sarda.