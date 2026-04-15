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S.A. 20:51
Per la FC Alghero vittoria d’obbligo contro il Valledoria
La squadra guidata da mister Tommaso Movilli si trova di fronte a un finale di stagione ad altissima tensione, con quattro gare ancora da disputare che dovranno necessariamente tradursi in altrettanti successi
Per la FC Alghero vittoria d’obbligo contro il Valledoria

ALGHERO - L’anticipo della 27ª giornata del campionato di Prima Categoria, girone D, mette di fronte una FC Alghero chiamata all’impresa e un Valledoria pronto a recitare il ruolo di ostacolo tutt’altro che agevole. L’appuntamento è fissato per questo sabato 18 aprile, con calcio d’inizio alle ore 17, sul campo comunale “Pintore - Caddeo” di Olmedo. Per i giallorossi algheresi non esistono alternative: vincere è l’unica opzione per continuare a coltivare una speranza di salvezza che, giornata dopo giornata, si fa sempre più sottile. La squadra guidata da mister Tommaso Movilli si trova infatti di fronte a un finale di stagione ad altissima tensione, con quattro gare ancora da disputare che dovranno necessariamente tradursi in altrettanti successi.

Un percorso netto obbligato, accompagnato però dalla necessità di qualche passo falso da parte delle dirette concorrenti. Il momento è delicato, e non solo per la classifica. Contro il Valledoria peseranno infatti le assenze degli squalificati Gnani e Ardu, espulsi domenica scorsa contro il Lauras. Una situazione che riduce ulteriormente i margini di errore e costringe il tecnico Movilli a rivedere soluzioni e assetti. Allo stesso tempo, però, si guarda con fiducia all’infermeria: il recupero completo di alcuni giocatori infortunati potrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno preziosa in vista di questo decisivo rush finale.

L’avversario non è dei più semplici. Il Valledoria, che matematicamente spera ancora nel terzo posto, arriva con l’intenzione di giocarsi le proprie carte senza fare sconti, consapevole del peso che ogni punto può avere in questa fase della stagione. Per la FC Alghero, dunque, serviranno determinazione, lucidità e una prestazione all’altezza della posta in palio. Sabato pomeriggio, a Olmedo, non sarà soltanto una partita: sarà una vera e propria prova di carattere. Perché, quando la salvezza passa da un filo sottilissimo, ogni dettaglio può fare la differenza.

Nella foto: Riccardo Dore
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