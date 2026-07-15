S.A. 19:50 «Terminal crociere: Salvini chiarisca su Porto Torres» Lo dichiara il deputato del Partito Democratico Silvio Lai che ha presentato un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’obiettivo di fare chiarezza



PORTO TORRES - «Durante la consueta visita elettorale del 29 maggio scorso a Porto Torres, il ministro Salvini ha annunciato ancora una volta l’arrivo dei finanziamenti necessari per completare il terminal crociere, oggi abbandonato al degrado nel pieno centro della città. A distanza di settimane, però, non è ancora chiaro quale sia il progetto del Governo per il futuro del terminal». Lo dichiara il deputato del Partito Democratico Silvio Lai che ha presentato un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’obiettivo di fare chiarezza: «se il Governo intende completare l’attuale terminal crociere, dica con quali risorse, con quali atti amministrativi e con quale cronoprogramma. Se invece ha deciso di puntare su una diversa infrastruttura destinata ai passeggeri e alle crociere, spieghi quale sarà il destino dell’opera esistente, realizzata con risorse pubbliche e mai entrata in funzione. Nella interrogazione chiedo inoltre che venga chiarito lo stato effettivo dei finanziamenti annunciati e dell’iter amministrativo necessario per renderli concretamente disponibili. I cittadini hanno diritto di conoscere quali risorse siano realmente stanziate, quali procedure siano state completate e quando potranno finalmente iniziare i lavori».



«C’è poi una seconda questione che non può essere ignorata. Negli anni sono già state destinate risorse pubbliche al completamento del terminal senza che l’opera fosse ultimata. È necessario comprendere perché quei fondi non abbiano prodotto il risultato atteso e quale sia oggi la strategia del Governo per evitare che un’infrastruttura attesa da oltre vent’anni continui a rappresentare una delle incompiute più significative della Sardegna. Porto Torres ha bisogno di certezze non di annunci e promesse dal sapore elettorale» prosegue Lai. E conclude: «Un Ministro della Repubblica, soprattutto quando assume impegni pubblici durante una visita presentata come istituzionale anche se nel pieno di una campagna elettorale amministrativa, in un territorio, ha il dovere di tradurli in decisioni, atti amministrativi e cantieri che ad oggi, a distanza di due mesi, non ci sono. Il Governo dica con chiarezza quale futuro intende costruire per il terminal crociere di Porto Torres e quando i cittadini potranno finalmente vedere realizzata un’opera attesa da troppo tempo».