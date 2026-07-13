Cor 13:00 Apre la nuova area verde del porto di Olbia L’intervento di riqualificazione dell’AdSP restituisce nuovi spazi di interazione porto - città. Uno spazio nel cuore del porto di Olbia pensato per passeggeri e famiglie che frequentano il lungomare cittadino



OLBIA - Apre ufficialmente oggi la nuova area verde attrezzata dell’Isola Bianca. L’intervento, realizzato dall’AdSP, ha trasformato una porzione dell’area portuale di circa 3.500 metri quadri - un tempo destinata a spartitraffico - in una piccola oasi urbana dedicata ai turisti in attesa dell’imbarco o famiglie che, quotidianamente, scelgono il viale della Capitaneria per una passeggiata. Il nuovo spazio ospita, infatti, un’area giochi sicura e accessibile, inserita in un contesto verde caratterizzato da essenze tipiche mediterranee, arredi urbani e illuminazione dedicata. Un ambiente funzionale e accogliente, dove i più piccoli possono giocare mentre accompagnatori e viaggiatori sostano in condizioni di comfort. L’area è, infatti, dotata di panchine, percorsi pavimentati in materiali durevoli, sostenibili e sistema di videosorveglianza, con ronde del personale della security portuale, per scongiurare eventuali atti vandalici.



Un ulteriore spazio interno, di circa 70 metri quadri, potrà inoltre essere destinato a piccola attività di ristorazione, previo rilascio di apposita concessione demaniale marittima. Il nuovo parco dell’Isola Bianca dispone, inoltre, di 15 posti auto e un accesso dedicato, tramite rampa, direttamente dalla passeggiata della Capitaneria di Porto. L’intervento si inserisce in una visione più ampia di apertura dello scalo al tessuto urbano, nella quale gli spazi di interazione porto–città rappresentano una chiave fondamentale per la riqualificazione e valorizzazione, sia in chiave urbanistica che economica e sociale, delle aree portuali. La nuova aiuola con area giochi diventa, così, non solo un luogo di sosta, ma un vero e proprio spazio vitale, pensato anche per ospitare momenti di aggregazione e contribuire a rendere il porto sempre più parte integrante della vita urbana. E fonte di ispirazione, soprattutto per i bambini che frequenteranno il parco giochi affacciato sulla quotidiana e dinamica attività del porto, per la nascita di una futura passione per le professioni del mare.



L’iniziativa conferma, dunque, la volontà dell’Autorità di Sistema Portuale di affiancare allo sviluppo infrastrutturale anche la creazione di luoghi accoglienti, inclusivi e vissuti quotidianamente dalla comunità. «Con questo intervento – dice il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale – restituiamo alla città uno spazio che, da semplice spartitraffico, diventa luogo funzionale e vivibile. La realizzazione di un’area giochi in ambito portuale rappresenta concretamente la nostra idea di porto aperto, capace di dialogare con il contesto urbano e offrire nuove opportunità di socialità. Gli spazi di interazione tra porto e città sono oggi una leva strategica fondamentale: non solo migliorano la qualità degli ambienti, ma creano occasioni per la comunità e rendono il porto sempre più parte integrante della vita quotidiana e culturale del territorio».