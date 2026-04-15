S.A. 21:29 Ranucci di Report incontra gli studenti di Sassari L´autore e conduttore di Report incontrerà gli studenti alle 10.30 nell’Aula magna del Convitto Nazionale Canopoleno per dialogare con loro su “Navigare senza paura”, il libro per giovani esploratori digitali che Ranucci ha pubblicato nel 2025 per ape junior



SASSARI - Doppio appuntamento a Sassari per il giornalista Sigfrido Ranucci. La firma di Report sarà in città al teatro Comunale lunedì 20 aprile per lo spettacolo “Diario di un trapezista - Cronache di resilienza”, mentre la mattina alle 10.30 incontrerà gli studenti nell’Aula magna del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari, accogliendo l’invito di Genera, il festival di giornalismo per ragazzi. L’incontro, coordinato dalla giornalista Daniela Scano, sarà l’occasione per dialogare con loro su “Navigare senza paura”, il libro per giovani esploratori digitali che Ranucci ha pubblicato nel 2025 per ape junior, volume pensato come un gioco scritto con la collaborazione del figlio per aiutare i ragazzi ad esplorare in modo libero e consapevole le conseguenze delle loro scelte online. Quattro storie brevi che partono da situazioni quotidiane – un compito, una partita online, lo spogliatoio, i racconti in classe – e si trasformano in bivi da scegliere, faccio così o cosà? che conducono a finali diversi, si può provare, giocare, sbagliare, tornare indietro e riprovare.



Quando la rete entra nella vita quotidiana dei ragazzi cominciano tante preoccupazioni nuove per i genitori, il libro permette loro di sperimentare in sicurezza emozioni, rischi e conseguenze delle scelte digitali, scoprendo che non esiste solo ciò che è giusto o sbagliato, ma una catena di effetti possibili. Un’occasione per stimolare dialogo e consapevolezza anche con insegnanti e genitori.

E proprio a giugno durante la V^ edizione di Genera Festival, Sigfrido Ranucci ha ricevuto il Premio Giornalistico della Sardegna, sezione Giornalismo d’inchiesta “Piero Mannironi” per il suo impegno nella conduzione di inchieste televisive di grande impatto sociale e civile, per il coraggio e la professionalità con cui, attraverso il programma Report, ha contribuito a rafforzare la cultura della legalità e della trasparenza, affrontando temi scomodi con rigore e senso etico. Assente per motivi personali, Ranucci non aveva potuto ritirare personalmente il premio assegnato dalla giuria presieduta dal giornalista Gianni Garrucciu, storico volto della TGR Sardegna, anche per questo ha accettato con piacere l’invito dell’associazione Genera, promotrice ed organizzatrice del festival e de Il Maggio dei Libri di Genera.