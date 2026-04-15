S.A. 15:38 A Sassari progetto per la dispersione scolastica E´ entrata nel vivo la seconda edizione di Connecteen2, il progetto rivolto ai giovani tra i 14 e 17 anni del territorio di Sassari, con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e favorire l’inclusione sociale e lavorativa



SASSARI - È entrata nel vivo la seconda edizione di Connecteen2, il progetto rivolto ai giovani tra i 14 e 17 anni del territorio di Sassari, con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e favorire l’inclusione sociale e lavorativa. Connecteen2 accompagnerà le ragazze e i ragazzi in un percorso di crescita personale e professionale, offrendo strumenti concreti per sviluppare competenze cognitive, sociali e operative. Il progetto, avviato a settembre 2025 e della durata di 18 mesi, si rivolge a più di 120 studenti impegnati in tre percorsi tecnici di formazione: Artigianato&Design - Comunicazione - Organizzazione eventi, 40 ragazze e ragazzi per ciascun percorso. Ciascun gruppo di studenti beneficia inoltre di un ulteriore percorso di formazione trasversale, condotto dall’ITS Mo.so.s, totalmente incentrato sullo sviluppo di soft skills e competenze personali, utili per orientarsi nel mondo del lavoro.



Uno degli assi centrali dell’intervento è il percorso sul Project management, che ha l’obiettivo di trasferire ai ragazzi gli strumenti per la gestione di un grande evento live. Il percorso dedicato alla Comunicazione e alla promozione degli eventi culturali, che introduce gli studenti ai linguaggi contemporanei e agli strumenti del settore, curato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili ha consentito durante gli incontri in classe al Liceo Margherita di Castelvì e al Polo Tecnico Devilla do approfondire il funzionamento dei social media, con particolare attenzione a Instagram e TikTok, sperimentando la creazione di contenuti digitali e scoprendo il podcast come nuovo strumento di racconto e approfondimento. Parallelamente si è affrontato il lavoro dell’ufficio stampa, dalla scrittura dei comunicati al rapporto con i media, attraverso esempi concreti, analisi di casi reali ed esercitazioni pratiche. Il percorso di Artigianato & Design, condotto da Officine Condivise, ancora in corso all’Istituto Tecnico Agrario Nicolò Pellegrini e all’ Istituto Professionale industria e artigianato sta offrendo agli studenti la possibilità di affiancare degli artigiani locali e alcune imprese di eccellenza nei settori della falegnameria, della ceramica artistica, della sartoria e delle arti visive.



I ragazzi stanno lavorando su prototipi progettati assieme a designer e artigiani, sperimentando sul campo lavorazioni e tecniche tradizionali, impegnati nella realizzazione di dispositivi necessari alla realizzazione dell’evento finale. Il percorso formativo culminerà con “WIP Nic”, un picnic che vedrà protagonisti i ragazzi e le ragazze del progetto, in programma venerdì 30 maggio 2026 al WIP – Work in Poliss, di via Baldedda a Sassari. Durante la giornata verranno presentati i risultati dei laboratori realizzati con gli studenti degli istituti superiori cittadini coinvolti, “Nicolò Pellegrini”, “Margherita di Castelvì” e “Giovanni Maria Devilla”. Tutto l’evento ruoterà attorno ad un pic-nic sociale, momento di incontro e convivialità, accompagnato da musica e dj set. I prodotti realizzati dai ragazzi nel percorso di Artigianato & Design, accoglieranno il pubblico e inviteranno i partecipanti ad unirsi al pic-nic, aperto a tutta la cittadinanza.



Gli studenti dei percorsi di Organizzazione Eventi e Comunicazione si occuperanno direttamente della progettazione, dell’organizzazione e della comunicazione dell’evento finale, trasformando la giornata in una vera esperienza sul campo. Il progetto prevede anche delle azioni di rafforzamento della comunità educante e del mondo adulto che ruota attorno ai e alle ragazze coinvolti, progettate ed implementate dall’Emporio della Solidarietà. Il progetto è promosso da Officine Condivise APS, soggetto capofila, ed è realizzato attraverso una rete articolata di partner che unisce istituzioni, scuola e terzo settore. Ne fanno parte il Comune di Sassari, la cooperativa Le Ragazze terribili, l’Emporio della Solidarietà “Braccia Tese” APS, la Fondazione ITS Mo.So.S., l’Istituto di Istruzione Superiore “Nicolò Pellegrini” e l’associazione SpazioT. Il progetto CONNECTEEN2 è finanziato dalla Struttura di missione PNRR - Presidenza del Consiglio dei ministri (ex-Agenzia per la coesione territoriale).