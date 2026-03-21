Cor 7:42 Alghero: la scuola celebra i linguaggi dell’inclusione Momento centrale dell’iniziativa è stato il convegno conclusivo, dal titolo “Lingua e linguaggi: identità, pluralità e inclusione”, patrocinato dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero



ALGHERO - Si è conclusa con un partecipato convegno la Settimana dell’Inclusione promossa dall’Istituto Comprensivo 1 di Alghero, un’iniziativa ormai consolidata che ha coinvolto studenti, docenti, famiglie ed esperti in un ricco calendario di attività dedicate ai temi dell’accoglienza, della partecipazione e della valorizzazione delle differenze. Nel corso della settimana, i diversi plessi dell’istituto hanno ospitato laboratori, incontri e momenti di autoformazione, offrendo agli alunni esperienze diversificate: dai linguaggi espressivi e artistici alla matematica creativa, dalla tecnologia alla comunicazione aumentativa alternativa (CAA), fino alle attività legate al territorio, allo sport e all’inclusione sociale. Un percorso articolato che ha messo in evidenza come esistano molteplici modalità di apprendimento e come la scuola possa e debba valorizzarle tutte.



Momento centrale dell’iniziativa è stato il convegno conclusivo, dal titolo “Lingua e linguaggi: identità, pluralità e inclusione”, patrocinato dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero. L’evento ha rappresentato un significativo momento di approfondimento e confronto, registrando una partecipazione ampia e attenta da parte della comunità educante e del territorio. Nel corso della mattinata si sono alternati interventi di grande valore scientifico e pedagogico. La dott.ssa Maria Vittoria Migaleddu ha affrontato il tema del bilinguismo e del plurilinguismo, mentre il dott. Francesco Ballone ha approfondito il ruolo delle lingue minoritarie nei processi di apprendimento. La dott.ssa Monia Satta ha guidato una riflessione sul linguaggio degli spazi educativi, seguita dall’intervento delle dott.sse Simona Bonfanti e Raffaella Perugini, che hanno presentato l’approccio Snoezelen, centrato sui linguaggi del corpo e dei sensi.



Spazio anche ai linguaggi espressivi e scientifici con la dott.ssa Cristina Rosati (Associazione Dialogo Creativo), mentre la dott.ssa Caterina Ortu e la dott.ssa Elisabetta Buono (EFT Sardegna) hanno approfondito il ruolo dei nuovi linguaggi tecnologici e degli strumenti digitali nella didattica. Particolare attenzione è stata dedicata alla comunicazione inclusiva, con gli interventi della dott.ssa Barbara Letteri e della dott.ssa Doriana Caria, che hanno evidenziato il valore della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) come strumento fondamentale per garantire a tutti il diritto di esprimersi e partecipare attivamente alla vita scolastica. Il convegno ha evidenziato come l’inclusione non sia soltanto un principio teorico, ma una pratica quotidiana che si costruisce attraverso scelte educative consapevoli, ambienti accoglienti e strumenti capaci di rispondere ai bisogni di ciascuno.



L’iniziativa ha rappresentato anche un’importante occasione di dialogo tra scuola e territorio, confermando il valore del lavoro di rete e della collaborazione istituzionale. In questo senso, si ringraziano il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero per il patrocinio e il sostegno all’iniziativa. Un particolare ringraziamento all’Assessora al Benessere della persona, delle famiglie e della comunità, Maria Grazia Salaris, per la presenza e l’attenzione dimostrata verso i temi dell’inclusione. Un sentito ringraziamento va inoltre a tutti i relatori, ai partecipanti, alla Commissione Inclusione dell’Istituto Comprensivo 1 di Alghero, al Dirigente Scolastico Giovanni Ibba e alle collaboratrici Beatrice Portas e Daniela Mura per il sostegno organizzativo. Un momento particolarmente significativo è stato offerto dagli alunni della scuola secondaria di primo grado di via XX Settembre, che hanno emozionato il pubblico con l’esecuzione del brano “Come gli aquiloni”, scritto dal docente Giuseppe Tranchida, a testimonianza di come anche la musica possa essere un potente linguaggio inclusivo. La Settimana dell’Inclusione si conferma così un appuntamento di grande valore educativo e culturale per il territorio, capace di promuovere una scuola sempre più aperta, accogliente e attenta alle diverse modalità di apprendere e comunicare