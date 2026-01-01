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Cor 9:04
Samugheo: scuola moderna e inclusiva
E´ stato inaugurato lunedì mattina il nuovo plesso dell’Istituto Comprensivo di Samugheo, frutto di un lungo percorso amministrativo e di un importante investimento pubblico
Samugheo: scuola moderna e inclusiva

SAMUGHEO - Una scuola moderna, inclusiva e radicata nel territorio: è stato inaugurato il nuovo plesso dell’Istituto Comprensivo di Samugheo, frutto di un lungo percorso amministrativo e di un importante investimento pubblico. Alla cerimonia ha partecipato la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, che ha voluto sottolineare il valore strategico dell’intervento per il futuro delle comunità locali. «Ogni euro investito nella scuola è un euro ben speso – ha dichiarato la presidente Todde – perché significa investire nel futuro dei nostri bambini e delle nostre comunità. Parlare di contrasto allo spopolamento significa innanzitutto garantire servizi di qualità, a partire dall’istruzione. Vivere a Samugheo deve offrire le stesse opportunità di qualsiasi altro centro della Sardegna, d’Italia e d’Europa».
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