Cor 20:35 Futuro incerto, Cottarelli tra gli studenti Una mattinata speciale, quella di venerdì scorso, per gli studenti di Alghero dell’Istituto Superiore Roth Piazza Sulis che hanno incontrato e dialogato con l’economista Carlo Cottarelli. Le interviste



ALGHERO - Il futuro dei giovani nell’Italia di oggi. L’evento, inserito in un percorso di crescita avviato con lungimiranza dal dirigente dell’Istituto Superiore Roth Piazza Sulis, Angelo Parodi, ha l’obiettivo di offrire agli studenti strumenti concreti di lettura della realtà economica e sociale contemporanea. In cattedra l'economista Carlo Cottarelli, che ha dialogato con gli alunni delle classi quinte presso l’auditorium della sede centrale di via Diez ad Alghero. Al termine della "lezione", un caloroso rinfresco realizzato dagli studenti dell'Alberghiero e un omaggio dall'azienda vitivinicola Galavera di Usini.



