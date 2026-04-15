S.A. 19:00 Gioco illegale: sequestro e sanzioni nel Sassarese Nel corso dell’attività ispettiva sono state accertate violazioni amministrative per un importo complessivo pari a 22.000 euro



SASSARI – Si intensifica l’attività di contrasto al gioco illegale da parte della Polizia di Stato e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nei giorni scorsi, la Squadra della Polizia Amministrativa della Questura di Sassari, congiuntamente a personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha effettuato un controllo mirato presso un circolo privato situato in un comune della provincia di Sassari.



Nel corso dell’attività ispettiva sono state accertate violazioni amministrative per un importo complessivo pari a 22.000 euro. In particolare, gli operatori hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro due apparecchi da divertimento e intrattenimento (AWP) risultati non conformi alla normativa vigente. Gli apparecchi, pur essendo idonei a consentire il gioco con vincite in denaro, non risultavano collegati alla rete telematica statale di controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, requisito indispensabile per garantire la legalità, la tracciabilità delle giocate e la tutela dei giocatori.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e repressione del gioco illegale, finalizzate a contrastare fenomeni di evasione fiscale e a tutelare i cittadini da forme di gioco non autorizzato.