Cor 9:00 Rottamazione impossibile per Forza Italia Anticipi monstre e poche rate. I consiglieri comunali di Forza Italia Alghero, Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Pasqualina Bardino e Nina Ansini intervengono con fermezza sul regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali



ALGHERO - Dopo i ritardi nella definizione, nuovi problemi ad Alghero dove l'Amministrazione presenta un regolamento al limite dell'applicabilità. Così i consiglieri comunali di Forza Italia Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Pasqualina Bardino e Nina Ansini intervengono con fermezza sul regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali – cosiddetta “rottamazione quinquies” – denunciando gravi criticità e proponendo modifiche sostanziali attraverso un emendamento consiliare.



«Il regolamento così come predisposto dall’Amministrazione – dichiarano i consiglieri azzurri – rischia di trasformare un’opportunità di “pace fiscale” in uno strumento inutilizzabile per la maggior parte dei contribuenti. Le condizioni previste sono eccessivamente restrittive, sia sotto il profilo delle rateizzazioni sia per quanto riguarda le garanzie richieste». Nel mirino di Forza Italia, in particolare, il numero limitato di rate e l’entità degli anticipi richiesti, che di fatto impediscono a famiglie e imprese in difficoltà di aderire alla definizione agevolata. «Prevedere poche rate e anticipi così elevati – sottolineano – significa non comprendere la reale condizione economica dei cittadini e rinunciare a uno strumento efficace di recupero delle entrate».



Altrettanto critica la posizione sulla previsione dell’obbligo di fideiussione per debiti superiori a 50.000 euro e sulla possibilità di estenderla anche a importi inferiori in base a criteri discrezionali. «Si tratta di una misura ingiustificatamente gravosa, non prevista dalla normativa nazionale e potenzialmente illegittima. Introduce un ostacolo all’accesso al beneficio e apre la strada a disparità di trattamento tra contribuenti, violando i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione». Secondo i consiglieri di Forza Italia, la tutela del credito comunale è già adeguatamente garantita dalle norme sulla decadenza dal beneficio in caso di inadempimento e dal mantenimento delle eventuali misure cautelari già in essere. “Aggiungere ulteriori vincoli significa solo complicare il sistema senza alcun reale vantaggio per l’ente”. Anche alla luce delle dichiarazioni contrarie dell’assessore Daga e delle sue vessatorie prese di posizione contro i cittadini in difficoltà economiche, abbiamo il fondato timore che l’amministrazione voglia far franare questa opportunità per i contribuenti in difficoltà.



Con l’emendamento presentato, Forza Italia propone una revisione radicale del regolamento: estensione significativa del numero di rate – fino a 54 rate bimestrali o, in alternativa, 36 rate trimestrali – e abrogazione dell’obbligo generalizzato di garanzia fideiussoria. «L’obiettivo è semplice e chiaro – concludono Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini –: rendere la rottamazione uno strumento realmente accessibile, in linea con lo spirito della legge nazionale, favorire l’adesione dei contribuenti e aumentare concretamente la capacità di riscossione del Comune. Così com’è, invece, il regolamento rischia solo di essere un’occasione mancata. L’Amministrazione corregga subito questa impostazione sbagliata» chiudono gli azzurri algheresi.