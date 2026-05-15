Cor 20:32 Rottamazione, Sassari al palo: proteste La Consigliera comunale di Sassari Alessandra Corda, Capogruppo di Sardegna Al Centro 2020, nel mese di Gennaio 2026 ha presentato una mozione per impegnare la Giunta ed il Consiglio Comunale di Sassari all’adozione di una delibera e di un regolamento finalizzati all’introduzione della definizione agevolata dei tributi comunali, ai sensi dell’art. 1, commi 102, 103, 104 e seguenti della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025



SASSARI - Il Coordinamento Metropolitano di Sardegna Al Centro 20 Venti Sassari denuncia con fermezza la grave inoperosità dell’Amministrazione Comunale di Sassari e, in particolare, dell’Assessore al Bilancio Giuseppe Masala, in merito all’adesione del Comune alla cosiddetta “Rottamazione Quinquies” per i tributi comunali. Nel mese di febbraio 2026 Sardegna Al Centro 20 Venti aveva presentato una specifica mozione volta a consentire ai cittadini sassaresi di beneficiare delle misure agevolative previste dalla Finanziaria 2026, offrendo una concreta possibilità di regolarizzazione delle proprie posizioni tributarie attraverso condizioni più sostenibili e favorevoli.

Successivamente, in data 13 marzo 2026, l’Assessore Masala aveva pubblicamente assicurato l’intenzione dell’Amministrazione di aderire alla misura e di attivarsi “entro pochi giorni” per adottare i necessari provvedimenti amministrativi.



Tuttavia, nonostante il termine previsto dalla normativa sia scaduto il 30 aprile 2026, ad oggi — a distanza di oltre due mesi dagli annunci ufficiali — il Comune di Sassari non ha ancora assunto alcun atto concreto, lasciando cittadini e contribuenti in una situazione di totale incertezza. Sardegna Al Centro 20 Venti si domanda quali siano le reali ragioni di questo inspiegabile immobilismo amministrativo, soprattutto considerando che numerosi altri Comuni della Sardegna hanno già provveduto ad aderire alla misura, garantendo ai propri cittadini un’opportunità importante sotto il profilo economico e sociale.



«Riteniamo inaccettabile che il Comune di Sassari continui a rimanere assente su un provvedimento che interessa migliaia di famiglie, lavoratori e imprese del territorio, privandoli della possibilità di accedere a strumenti utili per alleggerire il peso dei tributi comunali e favorire il recupero del rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni». Il Coordinamento Metropolitano di Sardegna Al Centro 20 Venti chiede pertanto all’Amministrazione Comunale di chiarire immediatamente le motivazioni del ritardo e di adottare senza ulteriori rinvii tutti i provvedimenti necessari per consentire anche ai sassaresi di usufruire della Rottamazione Quinquies.