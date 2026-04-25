Cor 12:20 «Nessuna rincorsa sulla Rottamazione» Rottamazione quinquies, la maggioranza consiliare replica alle accuse dei gruppi di opposizione in Consiglio comunale: nessuna rincorsa, ma un lavoro serio per una misura equa e sostenibile







Così i consiglieri di maggioranza replicano alle accuse dei gruppi unitici di opposizione che criticavano aspramente la lentezza con cui l'amministrazione porta avanti l'adesione alla misura voluta dal Governo, ma anche il merito del regolamento comunale in adozione [



Così Pd, Centristi, AvS e M5s: «È questo il senso dell’approfondimento svolto in queste settimane: non ostacolare la rottamazione, ma renderla sostenibile, accessibile e credibile, evitando scorciatoie che avrebbero prodotto contenziosi, disparità o effetti opposti a quelli dichiarati. Non ci parlino di “rincorsa”, quando siamo davanti a un lavoro di affinamento di un regolamento. Sarebbe stato ben più grave approvare in fretta un testo fragile e approssimativo. La serietà amministrativa non si misura con la fretta, ma con la qualità degli atti». «Le valutazioni tecniche compiute, anche sugli strumenti di garanzia e sulle modalità applicative, non nascono da un approccio punitivo, ma dalla volontà di far sì che la misura funzioni davvero e regga nel tempo, tutelando sia chi intende aderire sia l’interesse pubblico. Ci dispiaciamo che l’opposizione scelga ancora una volta la polemica invece del merito. La verità è che questa maggioranza non è “corsa ai ripari”: ha lavorato per consegnare alla città un regolamento serio, equilibrato e capace di coniugare solidarietà e responsabilità. Perché quando si parla di tributi, famiglie e imprese non servono slogan. Serve buona amministrazione. Ed è esattamente ciò che stiamo facendo» chiude la nota. ALGHERO - «Respingiamo una lettura strumentale e propagandistica che tenta di trasformare un lavoro di approfondimento e responsabilità in un presunto ritardo politico. Se la tutela di cittadini, famiglie e attività economiche ci sta a cuore – e ci sta profondamente a cuore – è proprio per questo che la definizione del regolamento sulla rottamazione quinquies è stata affrontata con attenzione, ponderazione e senso di responsabilità. Non si tratta di “tempo perso”, ma del tempo necessario per costruire uno strumento realmente efficace, socialmente utile e giuridicamente solido».Così i consiglieri di maggioranza replicano alle accuse dei gruppi unitici di opposizione che criticavano aspramente la lentezza con cui l'amministrazione porta avanti l'adesione alla misura voluta dal Governo, ma anche il merito del regolamento comunale in adozione [ LEGGI ]. «Parliamo di una misura delicata - ricordano dalla maggioranza - che incide su equilibri economici e sociali importanti e che richiede di tenere insieme due principi ugualmente meritevoli di tutela: offrire una concreta opportunità a chi, per difficoltà oggettive, si è trovato in ritardo con i tributi locali, ma allo stesso tempo salvaguardare il principio di equità verso chi quegli obblighi li ha sempre onorati con puntualità e sacrificio. Una buona amministrazione non contrappone questi diritti, ma li compone attraverso regole equilibrate, evitando che una misura di sollievo si traduca in una distorsione nei confronti dei contribuenti corretti».Così Pd,, AvS e M5s: «È questo il senso dell’approfondimento svolto in queste settimane: non ostacolare la rottamazione, ma renderla sostenibile, accessibile e credibile, evitando scorciatoie che avrebbero prodotto contenziosi, disparità o effetti opposti a quelli dichiarati. Non ci parlino di “rincorsa”, quando siamo davanti a un lavoro di affinamento di un regolamento. Sarebbe stato ben più grave approvare in fretta un testo fragile e approssimativo. La serietà amministrativa non si misura con la fretta, ma con la qualità degli atti». «Le valutazioni tecniche compiute, anche sugli strumenti di garanzia e sulle modalità applicative, non nascono da un approccio punitivo, ma dalla volontà di far sì che la misura funzioni davvero e regga nel tempo, tutelando sia chi intende aderire sia l’interesse pubblico. Ci dispiaciamo che l’opposizione scelga ancora una volta la polemica invece del merito. La verità è che questa maggioranza non è “corsa ai ripari”: ha lavorato per consegnare alla città un regolamento serio, equilibrato e capace di coniugare solidarietà e responsabilità. Perché quando si parla di tributi, famiglie e imprese non servono slogan. Serve buona amministrazione. Ed è esattamente ciò che stiamo facendo» chiude la nota.