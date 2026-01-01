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S.A. 8:14
«Rottamazione voluta dal centro destra»
A tarda notte l'approvazione in Consiglio comunale del regolamento sulla rottamazione dei tributi comunali. La soddisfazione dell´Opposizione in Aula
«Rottamazione voluta dal centro destra»

ALGHERO - Consiglio comunale in versione notturna ad Alghero per la discussione e successiva votazione della rottamazione dei tributi. «Si tratta di un provvedimento importante, che abbiamo fortemente voluto e sollecitato, nato con l’obiettivo di offrire una risposta concreta a tanti cittadini e famiglie che negli anni, a causa di difficoltà economiche, non sono riusciti a fare fronte ai propri obblighi tributari» dichiarano i capigruppo dell’opposizione. «Anche con i nostri emendamenti abbiamo contribuito “umanizzato la riscossione”, perché parliamo di persone che spesso non hanno scelto di sottrarsi ai pagamenti, ma che si sono trovate a vivere condizioni economiche difficili. Oggi viene data loro una possibilità reale di regolarizzare la propria posizione, con condizioni più sostenibili, consentendo di pagare il dovuto senza il peso aggiuntivo di sanzioni e aggravi che spesso rendono impossibile rientrare dalla propria esposizione» spiegano Michele Pais e alleati.

«I rappresentanti delle forze di minoranza sottolineano inoltre il ruolo svolto durante l’iter consiliare, evidenziando come il contributo dell’opposizione sia stato determinante per migliorare il testo. Non ci siamo limitati a chiedere l’approvazione del regolamento, ma abbiamo lavorato nel merito per renderlo più efficace e più aderente alle esigenze dei cittadini. Il testo inizialmente proposto dall’Assessore presentava infatti diverse lacune e aspetti incompleti, evidenziate dall’intero Consiglio, che abbiamo contribuito a correggere e migliorare sensibilmente» dichiarano in una nota congiunta Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Udc, Prima Alghero e Giovanna Caria del Gruppo Misto e concludono: «Questa vicenda dimostra quanto sia importante il ruolo dell’opposizione quando si mettono al centro gli interessi della comunità. Quando si lavora con serietà e spirito costruttivo, senza pregiudizi, il confronto può produrre risultati concreti e utili per la città».
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