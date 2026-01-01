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Alguer.itnotiziealgheroPoliticaTasse › «Rottamazione grazie al lavoro di tutti»
S.A. 18:33
«Rottamazione grazie al lavoro di tutti»
Il plauso dei Gruppi politici della coalizione Progetto Alghero in merito all´approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate locali, la cosiddetta “Rottamazione quinquies"
«Rottamazione grazie al lavoro di tutti»

ALGHERO - «Il regolamento per la definizione agevolata delle entrate locali, la cosiddetta “Rottamazione quinquies”, rappresenta uno strumento importante sul quale si è lavorato in sinergia con i gruppi di opposizione per arrivare a una sintesi giusta, equa ed efficace. Il testo approvato ieri dal Consiglio comunale è il risultato di un lavoro condiviso sviluppato fin dall’esame in VI Commissione consiliare, grazie anche all’impegno dell’assessore Daga e al lavoro della Commissione presieduta dal Consigliere Sartore, che hanno seguito con attenzione il percorso politico e amministrativo del provvedimento. La misura consentirà ai cittadini di regolarizzare la propria posizione debitoria con l’azzeramento di sanzioni e interessi, favorendo l’adempimento spontaneo e il recupero delle entrate per l’Ente, mantenendo al tempo stesso equilibrio e attenzione alla tenuta dei conti pubblici». Così i Gruppi politici della coalizione Progetto Alghero in merito all'approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate locali, la cosiddetta “Rottamazione quinquies".

E concludono: «quando parliamo di tributi parliamo del fondamento stesso della comunità: pagare le imposte significa contribuire ai servizi, agli investimenti e al futuro della città. Ma è necessario
anche guardare alla realtà di una fase economica difficile, segnata dall’aumento del costo della vita
e dalle difficoltà che stanno vivendo molte famiglie e imprese. Per questo va distinta con chiarezza
la reale difficoltà economica dall’evasione consapevole. La definizione agevolata nasce per aiutare
chi vuole regolarizzare la propria posizione e ristabilire un rapporto corretto con l’ente pubblico,
non per premiare comportamenti opportunistici. Esprimiamo soddisfazione per un risultato
costruito con responsabilità, attraverso il confronto consiliare, il contributo delle opposizioni e il
lavoro degli uffici del settore finanziario, mantenendo equilibrio tra attenzione sociale e tutela dei
conti pubblici».

Nella foto: Gabriella Esposito e Pietro Sartore
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