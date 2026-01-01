Cor 10:59 Caos Rottamazione: criticità e dubbi Il centrodestra algherese in maniera unitaria e compatta attacca duramente l’amministrazione Cacciotto, rea di aver ritardato enormemente l´adesione alla misura voluta dal governo ed aver proposto un regolamento decisamente critico ed inattuabile



ALGHERO - «L'adozione del regolamento sulla rottamazione quinquies slitta al 30 aprile, ultimo giorno utile. È un atto di irresponsabilità politica». Si apre così l'intervento unitario del centrodestra algherese che attacca duramente l’amministrazione. «Dopo mesi di ritardi e tentennamenti ideologici, oggi scoprono all’ultimo minuto che il regolamento predisposto dall’assessore Daga è pieno di criticità. Un testo debole e inefficace, che ora costringe la maggioranza a correre ai ripari in extremis».



Il centrodestra affonda: «Non solo hanno perso tempo, ma lo hanno fatto male. Oggi si arriva a ridosso della scadenza senza un impianto solido, mettendo a rischio una misura fondamentale per famiglie e imprese». Nel mirino anche il merito del regolamento: «Procedure farraginose, accesso complicato, ipotesi di garanzie come le fideiussioni: così la sinistra esclude proprio i contribuenti che dovrebbero essere aiutati. È evidente che il regolamento è stato pensato più per ostacolare che per favorire l’adesione».



Durissimo l’affondo politico: «Questa è la conseguenza di mesi di contrarietà ideologica alla rottamazione, definita inizialmente una “scorciatoia per evasori”. Oggi, di fronte alla realtà, cercano di correggere il tiro ma il rischio reale è che il tempo non basti più».