S.A. 13:05 «Tributi locali: congelare regolamento» E´ l´appello del segretario di Forza Italia Alghero Andrea Delogu: La rottamazione equipara i tributi locali agli altri tributi consentendo il pagamento in 54 rate bimestrali e senza richiesta di fideiussioni. A rischio la disparità di trattamento per i contribuenti algheresi



ALGHERO - «E’ in corso di approvazione alla Camera, dopo aver avuto già l’approvazione da parte del Senato una modifica al decreto fiscale che amplia i confini della rottamazione quinquies. In particolare la definizione agevolata viene estesa ai carichi affidati dagli enti locali all’agenzia entrate

riscossioni, permettendo di evitare le sanzioni e gli interessi anche per IMU, TARI e multe codice della

strada, con adesione da pare dei comuni entro il 30 giungo e domande dei contribuenti entro il 31 ottobre 2026. Come segretaria cittadina di Forza Italia non possiamo che richiedere al consiglio comunale di “congelare” il regolamento in corso di approvazione che andrà a disciplinare la “rottamazione algherese”».



E' Andrea Delogu, segretario cittadino di Forza Italia, ad intervenire sul tema di tributi locali e aggiunge: «La rottamazione infatti equipara i tributi locali agli altri tributi e contributi già oggetto di rottamazione, consentendo il pagamento in 54 rate bimestrali e senza richiesta di fideiussioni, ossia con modalità molto più favorevoli rispetto a quelle contenute nel regolamento. Non essendo l’AGR concessionaria della riscossione per il Comune di Alghero si andrebbe a creare un forte disparità fra i cittadini dei comuni per i quali è concessionario l’agenzia delle entrate (la maggior parte a dire il vero) e i cittadini algheresi che si troverebbero costretti a pagare in tempi più rapidi e spesso con

richieste di garanzie che a questo punto sarebbero del tutto immotivate».



E conclude: «Sarebbe una beffa per i contribuenti algheresi ed un evidente disparità di trattamento rispetto agli altri contribuenti. Chiediamo quindi di sospendere l’iter di approvazione del regolamento e la sua completa rivisitazione al fine di uniformarlo alla legge nazionale, acquisendo tutti i benefici che la normativa nazionale prevede in modo che anche gli algheresi ne possano usufruir pienamente aumentando il numero della rate e ed eliminando la fideiussione».



Nella foto: Andrea Delogu