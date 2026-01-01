S.A. 18:25 Rottamazione per 2mila algheresi La definizione agevolata riguarda i carichi affidati alla riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Ieri approvazione in Aula



ALGHERO - Il Comune di Alghero aderisce alla definizione agevolata delle entrate locali, la cosiddetta Rottamazione quinquies. Lo strumento consentirà ai cittadini di regolarizzare la propria posizione debitoria, senza applicazione o riduzione di sanzioni e interessi favorendo l’adempimento spontaneo e il recupero delle entrate all’Ente. Ieri il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali (art. 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199).



Al termine di un lavoro di sintesi compiuto dalla VI Commissione consiliare presieduta dal consigliere Pietro Sartore nella seduta del 15 maggio, che ha visto convergere gli emendamenti presentati dai vari gruppi consiliari, ieri l'Aula ha approvato all’unanimità il testo contenente i contributi migliorativi alla definizione agevolata. «Un grazie a tutte le parti che hanno partecipato con grande collaborazione e responsabilità alla chiusura di un cerchio iniziato ad Aprile con l’approvazione da parte della Giunta della delibera di adesione alla normativa – commenta il sindaco Raimondo Cacciotto – e finalizzato ieri in Consiglio con l’approvazione del testo coordinato con gli emendamenti migliorativi».



La definizione agevolata riguarda i carichi affidati alla riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, e riguarda una stima basata sullo storico delle adesioni, circa 2.000 contribuenti. «Abbiamo preso il tempo necessario alla definizione di un quadro chiaro ed esaustivo dei conti – aggiunge l’Assessore al Bilancio Enrico Daga - con la volontà di preservare l’equilibrio delle finanze comunali e al termine di una fase necessaria e opportuna di acquisizione della documentazione istruttoria da parte degli uffici nella quale si definisce il dettaglio del potenziale carico oggetto della definizione». Importante e utile è stato il lavoro svolto dagli uffici finanziari, che hanno elaborato un quadro completo della situazione, distinto per quota capitale, sanzioni, interessi e spese, elementi utili per una compiuta e ponderata analisi delle partite oggetto dell'iniziativa. La misura può essere quindi attivata, consentendo ora ai cittadini di estinguere il debito pagando esclusivamente l’importo originario, con l’esclusione di sanzioni e interessi.