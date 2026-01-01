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S.A. 17:20
In Sardegna il gasolio più caro d´Italia
La denuncia arriva da Adiconsum Sardegna, che rivela inoltre un paradosso che si registra sulla rete stradale sarda, con la benzina che torna a costare più del diesel
In Sardegna il gasolio più caro d´Italia

CAGLIARI - In Sardegna il prezzo medio del gasolio risulta il più caro d’Italia, e i listini continuano a superare la soglia dei 2 euro al litro. La denuncia arriva da Adiconsum Sardegna, che rivela inoltre un paradosso che si registra sulla rete stradale sarda, con la benzina che torna a costare più del diesel. «Oggi, in base ai dati ufficiali del Mimit, il prezzo medio del gasolio in modalità self si attesta in Sardegna a 2,014 euro al litro, 2,2 centesimi in più rispetto la media nazionale pari a 1,992 euro/litro, un prezzo che continua immotivatamente a rimanere il più alto d’Italia – spiega il presidente Giorgio Vargiu – Se si guarda però ai listini praticati lungo la rete stradale e comunicati dai gestori a Mimit, si scopre un assurdo paradosso: il prezzo della benzina, che a partire dallo scorso gennaio col riordino delle accise disposto dal governo è sempre costato meno del diesel, arriva a superare quello del gasolio. Accade a Dorgali, in provincia di Nuoro, dove un litro di verde al self costava ieri 2,049 euro al litro (2,249 euro/litro al servito) contro 1,999 euro del diesel (2,199 euro al servito)».

E proprio la benzina registra in Sardegna sensibili rincari, al punto che al servito arriva a costare 2,239 euro al litro a Dolianova (Su), 2,209 euro a Muravera (Su), 2,203 ad Alghero, 2,200 euro a Alà dei Sardi (Ss), 2,199 euro a Olbia, Suni (Or) e Tortolì (Nu), 2,189 euro a Siniscola e Orisei (Nu), solo per citare gli impianti più costosi. «Ancora una volta i cittadini sardi risultano i più tartassati sul fronte dei carburanti, pagando prezzi più elevati rispetto a quelli del resto d’Italia, con conseguenze non solo sui costi di rifornimento ma anche sui listini dei prodotto trasportati, considerato che quasi il 90% della merce viaggia su gomma e risente dei maggiori costi di trasporto» conclude Vargiu.
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