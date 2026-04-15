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Cor 15:54
Maurizio Baglini rilegge Keith Jarrett
Un concerto entrato nel mito sarà riproposto in una serata-evento imperdibile per la rassegna “I grandi interpreti della musica”. Per “I grandi interpreti della musica” il mitico The Köln Concert al Teatro Verdi di Sassari
Maurizio Baglini rilegge Keith Jarrett

SASSARII - Un concerto entrato nel mito sarà riproposto in una serata-evento imperdibile per la rassegna “I grandi interpreti della musica”, venerdì 24 aprile alle 20.30 al Teatro Verdi di Sassari. Il pianista Maurizio Baglini porterà infatti sul palcoscenico dello storico teatro sassarese, grazie alla Cooperativa Teatro e/o Musica, The Köln Concert, l’iconico album nato del genio di Keith Jarrett in un concerto di pura improvvisazione.

La genesi del disco – con quattro milioni di copie è il più venduto album di pianoforte solista della storia – sembra un romanzo: è il 24 gennaio 1975 quando Jarrett, jazzista già allora noto per la sua capacità d’improvvisazione, arriva dopo un lungo e difficoltoso viaggio in macchina al Teatro dell’Opera di Colonia, in Germania, per un concerto del suo tour. Gli era stato garantito un pianoforte Bösendorfer gran coda in perfette condizioni, ma lo strumento che si ritrova davanti è un modello molto più piccolo, usurato, addirittura scordato e con un pedale rotto. Jarrett è deciso ad annullare il concerto e soltanto la grande insistenza della giovane organizzatrice della serata lo convince a restare. Ciò che nasce in quella incredibile serata è un momento che rimane nella leggenda: Jarrett esegue la sua musica provando il pianoforte davanti al pubblico, studiandolo e creando melodie ipnotiche, ammalianti, incredibili seppur limitate dai difetti del pianoforte, dando vita forma a un evento irripetibile. Il concerto è un enorme successo e diventa un disco che entra nella storia della musica, ancora adesso, a distanza di oltre mezzo secolo, un punto di riferimento non soltanto del jazz.

Maurizio Baglini ripropone quello straordinario momento, reinterpretando non le note, allora improvvisate ma ormai incise nella storia, ma agendo sulla propria improvvisazione diversa da quella originale, sul tempo, sulla dinamica, sul timbro, quasi in un esperimento di improvvisazione nell’improvvisazione. Non un’esecuzione impareggiabile e irripetibile, spiega lo stesso Baglini, ma una sua personale visione diversa. Pianista visionario e interprete dal forte spirito di ricerca, Maurizio Baglini si distingue per il gusto della sfida musicale e per una carriera concertistica di respiro internazionale.

Vincitore a 24 anni del prestigioso World Music Piano Master di Montecarlo, è ospite regolare di alcune tra le più importanti istituzioni musicali, tra cui l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, la Salle Gaveau di Parigi e il Kennedy Center di Washington. Particolarmente significativa è la sua attenzione al repertorio del Novecento e contemporaneo: recente è l’esecuzione, insieme a Marco Angius, della rarissima integrale delle opere per pianoforte e orchestra di Stravinskij. La sua discografia per Decca/Universal comprende pagine di Liszt, Brahms, Schubert, Scarlatti e Mussorgskij, oltre alla collana Live at Amiata Piano Festival.
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