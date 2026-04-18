Cor 20:17 In sala Sassu il Low Light Quartet Ai Mercoledì del Conservatorio i talenti del Canepa in un concerto di grandi classici: Antonella Dasara (voce), Giovanni Sanna (chitarra), Francesco Carru (basso elettrico), Luca Demontis (batteria)



SASSARI - Un affascinante percorso attraverso il cuore del jazz classico americano, dai suoi anni d'oro fino alle contaminazioni internazionali, un panorama ricco e sfaccettato di una musica che ha segnato il Novecento. Il prossimo 22 aprile alle 19, nella sala Sassu del Canepa, l’appuntamento con la rassegna I mercoledì del Conservatorio è con il Low Light Quartet, formato da quattro allievi che per una sera incrociano le loro esperienze: Antonella Dasara (voce), Giovanni Sanna (chitarra), Francesco Carru (basso elettrico), Luca Demontis (batteria). Si apre con Jordu di Duke Jordan, diventato nel tempo uno dei cavalli di battaglia del repertorio jazzistico.



Thelonious Monk è presente con due composizioni: In Walked Bud e 'Round Midnight, probabilmente la ballad jazz più conosciuta al mondo. Dal gioioso Del Sasser di Sam Jones si passa a Au Privave di Charlie Parker, la cui musica continua a stupire per vitalità e profondità armonica a oltre settant'anni dalla sua creazione. E poi ancora la notissima Song for my Father di Horace Silver e Shiny Stockings di Count Basie, simbolo dell'eterno swing della sua grande orchestra; la nostalgica I Remember Clifford di Benny Golson, scritta in memoria del trombettista Clifford Brown, Sweet Pumpkin di Blue Mitchell fino alle atmosfere brasiliane della divertente O Pato di Jaime Silva e Neuza Texeira, unica eccezione al programma della serata totalmente statunitense.



La conclusione è affidata a due pilastri: la trascinante Moanin' di Bobby Timmons e Nature Boy di Eden Ahbez, resa celebre dal grande Nat King Cole. Antonella Dasara ha conseguito la laurea di primo livello in Canto jazz ed è attualmente iscritta al biennio di specializzazione. Giovanni Sanna, conclusi gli studi di Chitarra classica, frequenta il corso di Chitarra jazz. Francesco Carru è laureato al triennio di Basso elettrico, mentre Luca Demontis è iscritto al secondo anno del biennio specialistico in Batteria e percussioni jazz. L’ingresso al concerto è libero e gratuito come per tutti i concerti organizzati dal Conservatorio di Sassari.