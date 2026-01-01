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Cor 13:27
Ignazio Chessa a New York racconta la mafia
Peppino Impastato a New York: Ignazio Chessa da Alghero agli Stati Uniti per raccontare la lotta alla mafia. Un sold out quello di venerdì 17 aprile che ha visto il pubblico intrattenersi after show in un incontro con l´attore
Ignazio Chessa a New York racconta la mafia

ALGHERO - Ottimo successo per l’attore algherese Ignazio Chessa all’Italian American Museum di New York City con lo spettacolo Se si insegnasse la bellezza, recital sulla vita del giornalista Peppino Impastato “suicidato” dalla mafia nel 1978 e che solo nel 2002 ha visto riconoscere dalla giustizia il boss Gaetano Badalamenti come mandante dell’omicidio. Un sold out quello di venerdì 17 aprile che ha visto il pubblico intrattenersi after show in un incontro con l'attore, mostrando interesse sia per il tema emotivo fortemente coinvolgente che per le soluzioni sceniche di Fabio Loi.

Lo spettacolo è stato replicato anche il 19 aprile a Manhattan in modalità HomeLoTeatri – rappresentazione di spettacoli in appartamenti privati, in questo caso un loft - dando occasione al pubblico di poter respirare lo spettacolo a stretto contatto con l'attore. Anche i bambini americani hanno potuto conoscere Chessa, vestito dei panni di Gianni Rodari per “Rodari a New York”, nel secondo evento della tournée americana il 18 aprile, organizzato nel prestigioso Istituto Italiano di Cultura.

L'evento, fortemente voluto dalla responsabile Malina Mannarino, ha stregato i bambini fortemente attratti dallo squillare del telefono rosso, pretesto scenico per far rivivere le favole al telefono di Gianni Rodari, e dagli allestimenti di Fabio Loi e Valentina Celada, artista di New York con la quale la premiata ditta Chessa-Loi ha iniziato una collaborazione. Claudio Pagliara, direttore dell’Istituto, ha espresso grande entusiasmo per il progetto e per eventuali progetti futuri: «New York è il luogo delle grandi possibilità e di grandi incontri – afferma Ignazio Chessa – quello che poteva essere un sogno di due artisti sta prendendo sempre più forma, e i risultati fanno bene sperare di ‘normalizzare NYC’ ed avere la possibilità di rinnovare ogni anno questo stimolante appuntamento».
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