S.A. 14:52 La Big Band sarda incontra Enzo Avitabile A concludere la rassegna JazzOp domenica 26 aprile (con i consueti due set delle ore 11 e delle ore 18) sarà il progetto Jazz Song Sul palco con l’OJS salirà anche in questa occasione un grande ospite internazionale: il flautista e sassofonista partenopeo, Enzo Avitabile



SASSARI - Ultimo appuntamento al Teatro Verdi di Sassari con la XXIII edizione della rassegna di produzioni originali “JazzOp”, organizzata dall’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna in collaborazione con la Cooperativa Teatro e/o Musica, con il contributo di Regione Sardegna, Ministero della Cultura e Fondazione di Sardegna, ed il patrocinio del Comune di Sassari.

Dopo il successo delle prime due produzioni originali: OJS Meets Rick Margitza e Bird Lives! con Cochi Ponzoni a concludere la rassegna domenica 26 aprile (con i consueti due set delle ore 11 e delle ore 18) sarà il progetto Jazz Song Sul palco con l’OJS salirà anche in questa occasione un grande ospite internazionale: il flautista e sassofonista partenopeo, Enzo Avitabile.



Sul palco l’OJS eseguirà gli arrangiamenti che il musicista e compositore Mario Raja, ha scritto appositamente per l’orchestra sarda da lui diretta nell’occasione. Raja è noto per le sue collaborazioni con: Luciano Berio, Giuseppe Sinopoli e Stevie Wonder. Grande attesa per il ritorno a Sassari di Enzo Avitabile noto per aver suonato nella band di Pino Daniele, per le collaborazioni con James Brown e Tina Turner e per una musicalità che incorpora musica classica, blues, jazz, soul e world music. La musica di Avitabile è un flusso continuo, animato da uno spirito di ricerca febbrile. Tra i numerosi esempi della considerazione internazionale di cui gode l'arte di Avitabile Music Life, docufilm dedicato all’artista napoletano, diretto da Jonathan Demme, regista de Il Silenzio degli Innocenti.