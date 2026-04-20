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Alguer.itnotiziesassariSpettacoloConcerti › La Big Band sarda incontra Enzo Avitabile
S.A. 14:52
La Big Band sarda incontra Enzo Avitabile
A concludere la rassegna JazzOp domenica 26 aprile (con i consueti due set delle ore 11 e delle ore 18) sarà il progetto Jazz Song Sul palco con l’OJS salirà anche in questa occasione un grande ospite internazionale: il flautista e sassofonista partenopeo, Enzo Avitabile
La Big Band sarda incontra Enzo Avitabile

SASSARI - Ultimo appuntamento al Teatro Verdi di Sassari con la XXIII edizione della rassegna di produzioni originali “JazzOp”, organizzata dall’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna in collaborazione con la Cooperativa Teatro e/o Musica, con il contributo di Regione Sardegna, Ministero della Cultura e Fondazione di Sardegna, ed il patrocinio del Comune di Sassari.
Dopo il successo delle prime due produzioni originali: OJS Meets Rick Margitza e Bird Lives! con Cochi Ponzoni a concludere la rassegna domenica 26 aprile (con i consueti due set delle ore 11 e delle ore 18) sarà il progetto Jazz Song Sul palco con l’OJS salirà anche in questa occasione un grande ospite internazionale: il flautista e sassofonista partenopeo, Enzo Avitabile.

Sul palco l’OJS eseguirà gli arrangiamenti che il musicista e compositore Mario Raja, ha scritto appositamente per l’orchestra sarda da lui diretta nell’occasione. Raja è noto per le sue collaborazioni con: Luciano Berio, Giuseppe Sinopoli e Stevie Wonder. Grande attesa per il ritorno a Sassari di Enzo Avitabile noto per aver suonato nella band di Pino Daniele, per le collaborazioni con James Brown e Tina Turner e per una musicalità che incorpora musica classica, blues, jazz, soul e world music. La musica di Avitabile è un flusso continuo, animato da uno spirito di ricerca febbrile. Tra i numerosi esempi della considerazione internazionale di cui gode l'arte di Avitabile Music Life, docufilm dedicato all’artista napoletano, diretto da Jonathan Demme, regista de Il Silenzio degli Innocenti.
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