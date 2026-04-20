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Alguer.itnotiziealgheroCulturaLibriDia del llibre i de la rosa: eventi ad Alghero
S.A. 12:28
Dia del llibre i de la rosa: eventi ad Alghero
Da giovedì 23 a domenica 26 aprile manifesto di appuntamenti culturali per la Giornata mondiale del libro con la libreria Il Labirinto Mondadori. Il programma
<i>Dia del llibre i de la rosa</i>: eventi ad Alghero

ALGHERO - Per la XVesima edizione del “Dia del llibre i de la rosa | Sant Jordi a l’Alguer”, grande manifesto di appuntamenti culturali per la Giornata mondiale del libro, la libreria Il Labirinto Mondadori - da anni convinta promotrice dell'iniziativa - da sempre in collaborazione con l’ufficio di rappresentanza della Generalitat de Catalunya a l’Alguer, l'ass. culturale Alghenegra e con la collaborazione del centro Commerciale naturale “Al centro storico”, organizza diversi appuntamenti nel centro storico di Alghero.

Giovedì 23 aprile alle ore 18 presso la sala3 della libreria Il Labirinto Mondadori si terrà un nuovo appuntamento del Club de lectura en català de l’Alguer dedicato al libro “Mort al palau” de G. Sabaté. Alle ore 18.30 nella Torre Sulis sarà presentato il libro di Dante Tangianu “Launeddas. Il suono di una vita. Dal mistero di chi le ha inventate alla dimensione sociale di un suono che oggi dà alla Sardegna un respiro nel mondo” (Delfino ed 2025). Interverranno il giornalista Roberto Tangianu, la musicoterapeuta Anna Chiara Achilli, il poeta Francesco Pes, e il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 2 Vincenzo Scanu. Conduce la serata Giuliano Marongiu. Durante l’incontro sarà possibile assistere ad una speciale esibizione con le launeddas dei bambini della 4^ B della scuola primaria de La Pedrera (Istituto Comprensivo 2). Alle ore 19 presso Obra Cultural (via Arduino 44) sarà presentato il libro “Sentieri di pietra. Il cammino minerario di S.Barbara” (Carlo Delfino editore) a cura di Martino Pinna e Gianluigi Concas. In occasione della presentazione verrà allestita, nelle sale adiacenti, un'esposizione delle opere originali, tavole e illustrazioni ad acquerello, opere del pittore Gianluigi Concas.
Venerdì 24 aprile, alle ore 17.30 presso la Torre Sulis sarà presentato il libro dell’autrice Nadia Frau, “Lacrime di stelle”, terzo volume della trilogia “The golden hat saga”. Dialoga con l’autrice, Anna Arca Sedda. Alle ore 18.30 in Sala Sari (ex Avis, fronte libreria) sarà presentato il libro “A tavola in Sardegna nel Medioevo” (ed S’Alvure), lavoro di ricerca storica curato da Rossana Martorelli. Interviene Giuseppina Deligia, presidente della Aps Itinera Romanica.
Sabato 25 aprile alle ore 18 presso il Foyer del Teatro Civico in collaborazione con la compagnia “Teatro d’Inverno” sarà presentato - a ingresso libero - il libro “Bentu malu” (Catartica) di Luca Tolu, romanzo ambientato nella Sardegna degli anni ‘60 tra grandi cambiamenti e profonde tensioni sociali.
Domenica 26 aprile alle ore 17.30 presso la Torre Sulis sarà presentato il libro di Tonino Budruni “La peste di Alghero” (Abbà ed). Interviene professoressa Laura Viglietto.
A seguire, alle ore 18.30 sempre in Torre Sulis performance teatrale “Per una vela en el mar blau. Paraules i cants al vent de l’Alguer”. Con Gisella Vacca e Renato Muggiri. Una produzione Ass. Il crogiuolo (Quartucciu).

Nella foto: Dante Tangianu
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