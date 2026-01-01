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S.A. 18:35
Stintino Low Season tra i Balcani e Sud America
Menti Vaganti e i rappresentanti del Comune di Stintino sono stati ufficialmente invitati in Macedonia del Nord per presentare la destinazione a una rete di 80 agenzie di viaggio e tour operator pronti a inserire Stintino nei propri cataloghi
Stintino <i>Low Season</I> tra i Balcani e Sud America

STINTINO - È il Comune di Stintino a guidare una nuova fase strategica per il turismo locale, puntando con decisione su internazionalizzazione e destagionalizzazione. Sotto l’impulso dell’Amministrazione comunale, e in particolare della sindaca Rita Vallebella e dell’assessore al Turismo Marta Diana, prende forma il progetto di destinazione “Stintino Low Season”, oggi entrato nella sua piena operatività. In questo percorso, si inserisce con efficacia l’attività del Tour Operator sardo Menti Vaganti che, con il proprio marchio, ha recentemente concluso con successo un educational tour rivolto a una delegazione di buyers provenienti dalla Macedonia del Nord.

Una visione internazionale costruita dal territorio: dai Balcani all’Argentina. Grazie alla regia e alla visione del Comune di Stintino, il progetto “Stintino Low Season” si sta affermando su scala globale. Non solo il mercato dei Balcani, con la Macedonia del Nord in prima linea, ma anche il Sud America: è stata infatti confermata una partnership con Tour Operator argentini che porterà i primi flussi turistici già a partire dal prossimo mese di ottobre. L’interesse dei mercati esteri si concentra sull’offerta integrata che il territorio stintinese è in grado di garantire anche fuori stagione. A conferma del ruolo centrale del Comune, la delegazione macedone è stata ricevuta ufficialmente dalla sindaca Rita Vallebella e dall’Assessore al Turismo Marta Diana, che hanno ribadito il pieno sostegno istituzionale al progetto.

Il lavoro sinergico tra pubblico e privato, promosso e coordinato dall’Amministrazione comunale, ha già prodotto risultati concreti: Menti Vaganti e i rappresentanti del Comune di Stintino sono stati ufficialmente invitati in Macedonia del Nord per presentare la destinazione a una rete di 80 agenzie di viaggio e tour operator pronti a inserire Stintino nei propri cataloghi. «Sosteniamo con orgoglio questa iniziativa che proietta Stintino su scenari internazionali - dichiarano la sindaca Rita Vallebella e l’Assessore al Turismo Marta Diana -. Il progetto di destinazione ‘Stintino Low Season’ rispecchia pienamente la nostra visione di un turismo sostenibile, capace di valorizzare ambiente e cultura locale durante tutto l’anno. La collaborazione con Menti Vaganti dimostra che, quando pubblico e privato remano nella stessa direzione, i risultati arrivano. Vedere l’Argentina e la Macedonia puntare sul nostro borgo nei mesi di spalla rappresenta una vittoria per l’intera comunità».
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