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S.A. 17:32
Verso i Focs de Sant Joan: la presentazione
Il 2 maggio al Bahia Beach Club la presentazione della terza edizione del Palio Sant Joan di Vela Latina e la consegna degli stendardi agli equipaggi delle imbarcazioni che si contenderanno la vittoria
Verso i <i>Focs de Sant Joan</i>: la presentazione

ALGHERO - Proseguono le tappe di avvicinamento alla prossima edizione dei Focs de Sant Joan. È tempo di spiegare gli stendardi al vento per la consegna ufficiale agli armatori delle vele latine che si contenderanno la vittoria del Palio Sant Joan 2026, giunto alla sua terza edizione. Dopo la serata molto partecipata del 20 febbraio scorso, nella sala conferenze della Fondazione Alghero, dove si è proceduto ai sorteggi che hanno decretato gli accoppiamenti tra quartieri, borgate e imbarcazioni, il 2 maggio sarà tempo di “investire” le vele latine con i colori che rappresenteranno in mare. La presentazione ufficiale del terzo Palio di Sant Joan di Vela Latina sarà un evento nell’evento.

Un momento intriso di identità, tradizione ed emozione che lega cultura e mare, coinvolgendo i quartieri e le borgate cittadine. Quest’anno la presentazione si terrà al Bahia Beach Club, al Lido di Alghero dove nel tratto di spiaggia nello specchio acqueo antistante, a partite dalle 18:00 è previsto l’ormeggio delle imbarcazioni seguito alle 18:30 dalla cerimonia di consegna degli stendardi ai singoli equipaggi. Li saranno i colori i veri protagonisti. Alle 19.00 poi il momento conviviale con un buffet, accompagnato dalla musica live.
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