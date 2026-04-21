S.A. 19:55 Addio bottiglie di plastica a Sennori Nelle scuole e negli spazi comunali installate colonnine d’acqua e distribuite borracce: si conta di risparmiare circa 300 bottiglie al giorno



SASSARI - Sempre meno plastica, sempre più rispetto dell’ambiente. Il futuro sostenibile di Sennori inizia dalle scuole e dagli spazi comunali: grazie a un progetto del Comune mirato alla riduzione del consumo di plastica monouso, negli istituti scolastici e negli uffici comunali sono state installate colonnine di acqua potabile con sistema di ultrafiltrazione e sono state distribuite borracce in acciaio inox, riutilizzabili e personalizzate. L’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Nicola Sassu, è quello di limitare e far progressivamente scomparire dalle scuole e dagli uffici comunali l’uso delle classiche bottigliette di plastica, in modo da ridurre sensibilmente la quantità di rifiuti plastici prodotti. Per avere una dimensione dell’importanza del progetto, basti considerare che solo gli alunni della scuola sono circa 500 e fanno largo uso di bottigliette di plastica per il consumo dell’acqua.



Le colonnine a ultrafiltrazione installate in tutti i plessi scolastici e negli uffici del Comune garantiscono l’erogazione di acqua sicura, controllata e di qualità. Sono dotate di filtri che non alterano le caratteristiche organolettiche dell’acqua (conservando il sapore e la composizione chimica), filtri che saranno periodicamente sostituiti per mantenere la buona funzionalità del sistema di filtraggio. Questa mattina gli assessori e consiglieri comunali hanno consegnato le borracce agli alunni e al personale dell’Istituto comprensivo, contando in questo modo di “risparmiare” almeno 300 bottigliette di plastica al giorno.



La distribuzione delle borracce in acciaio inox ad alta resistenza, con doppia parete e rivestimento interno in ceramica, personalizzate, sarà ripetuta ogni anno per consegnarle ai nuovi alunni.

«Si tratta di un momento importante per la nostra comunità, perché mette al centro il rispetto per l’ambiente e l’educazione delle nuove generazioni», commenta il sindaco, Nicola Sassu.

«Il progetto è stato accolto con entusiasmo dagli studenti e dal personale scolastico, a riprova di quanto la comunità di Sennori sia attenta alle problematiche ambientali e a creare le condizioni per un futuro sostenibile», aggiunge la consigliera comunale con delega alla Pubblica istruzione, Leonarda Casu.