S.A. 18:39 FC Alghero spera nel miracolo salvezza a Sorso I giallorossi saranno impegnati domenica in trasferta sul campo dell’Atletico Sorso, con un solo obiettivo: conquistare i tre punti per continuare a sperare nella salvezza. Una vittoria permetterebbe alla formazione algherese di mantenere vive le possibilità di agganciare la zona play out



ALGHERO - La FC Alghero si prepara ad affrontare una sfida decisiva nella terzultima giornata del campionato di Prima Categoria girone D. I giallorossi saranno impegnati domenica, con inizio alle ore 16, in trasferta sul campo dell’Atletico Sorso, con un solo obiettivo: conquistare i tre punti per continuare a sperare nella salvezza. Una vittoria permetterebbe infatti alla formazione algherese di mantenere vive le possibilità di agganciare la zona play out, anche se il distacco dalle squadre che precedono in classifica rende il traguardo particolarmente difficile. Nonostante ciò, l’ambiente resta compatto e determinato a giocarsi tutte le carte fino all’ultimo minuto della stagione.



Per il tecnico Tommaso Movilli arrivano segnali positivi sul fronte della rosa, con quasi tutti gli effettivi a disposizione per una gara che si preannuncia combattuta. Una condizione importante per affrontare al meglio un finale di campionato che si annuncia intenso e senza margini di errore. Per la FC Alghero si apre dunque un vero e proprio rush finale, in un torneo dove la salvezza, per quanto visto nel corso della stagione, avrebbe potuto essere raggiunta con maggiore anticipo.



Alcuni passaggi a vuoto hanno invece complicato il cammino, costringendo ora la squadra a inseguire. Nonostante le difficoltà, la società, lo staff tecnico e i giocatori continuano a credere nella possibilità di centrare l’obiettivo. Determinazione, spirito di sacrificio e voglia di lottare saranno le armi con cui la squadra scenderà in campo contro l’Atletico Sorso. La parola ora passa al campo, con la FC Alghero chiamata a dare tutto per tenere accesa una speranza che, seppur complicata, non è ancora svanita.