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Cor 17:04
«Sassari merita una Consulta sul turismo»
Valorizzare il potenziale turistico della città di Sassari e costruire un confronto stabile tra istituzioni e operatori. Con questo obiettivo è stata presentata una mozione in Consiglio comunale dal Gruppo di Fratelli d’Italia, a firma dei consiglieri Cadeddu, Pedoni e Usai, per l’istituzione della Consulta comunale sul turismo
«Sassari merita una Consulta sul turismo»

SASSARI - Valorizzare il potenziale turistico della città di Sassari e costruire un confronto stabile tra istituzioni e operatori. Con questo obiettivo è stata presentata una mozione in Consiglio comunale dal Gruppo di Fratelli d’Italia, a firma dei consiglieri Cadeddu, Pedoni e Usai, per l’istituzione della Consulta comunale sul turismo. La proposta sarà discussa nell’aula di Palazzo Ducale nelle prossime sedute. «L’iniziativa - spiega Roberto Cadeddu, primo firmatario della mozione - nasce dalla convinzione che Sassari, città ricca di storia, cultura, tradizioni e grandi eventi, quali la cavalcata e i candelieri , debba dotarsi di uno strumento capace di mettere in rete le energie del territorio e coinvolgere in modo strutturato chi ogni giorno lavora nel settore turistico».

«Sassari possiede un patrimonio naturalistico, culturale e identitario straordinario – dichiara Luca Babudieri, Coordinatore cittadino di FDI - ma per valorizzarlo pienamente serve una visione più condivisa e partecipata. La Consulta sul turismo può diventare uno spazio permanente di dialogo tra amministrazione, operatori economici, associazioni e realtà del territorio». Secondo quanto previsto dalla mozione, la Consulta dovrebbe avere una funzione consultiva e propositiva, contribuendo alla definizione delle strategie di promozione della città, alla programmazione degli eventi e alla valorizzazione delle risorse culturali, storiche ed enogastronomiche rendendo cosi il turismo un volano per l'economia dell'intera città.

«Non si tratta di creare un organismo formale - afferma il consigliere Maurizio Usai - ma di costruire uno strumento concreto di partecipazione, capace di raccogliere idee, individuare criticità e supportare l’amministrazione nelle successive politiche di sviluppo turistico». Per il consigliere Pietro Pedoni la proposta offre importanti opportunità: «Il lavoro sinergico fra tutti gli attori in campo attraverso la Consulta - precisa - potrebbe essere utile per utilizzare i famosi “mesi spalla”, tra i due principali eventi cittadini, rendendo la città più attrattiva sfruttando al meglio il turismo come occasione di rilancio per Sassari e il suo territorio». La proposta arriva in un momento in cui il turismo rappresenta una delle principali opportunità di crescita per il nostro territorio. «Una città come Sassari - conclude Roberto Cadeddu - deve puntare con decisione su questo settore. Coinvolgere gli operatori significa rafforzare la capacità della città di promuoversi, innovare e competere».
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