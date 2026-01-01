Cor 17:57 Lotta a insetti e ratti: ripartiti i fondi Particolare attenzione è rivolta all’emergenza epidemiologica legata alla West Nile Disease, che ha richiesto nell’Oristanese l’avvio delle azioni di lotta attiva agli insetti vettori già nei primi mesi del 2026



CAGLIARI - Approvata la ripartizione dello stanziamento di 8,5 milioni di euro destinato alle Province e alle Città metropolitane per l’esercizio delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi, i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante, e per la lotta ai roditori. Lo ha deciso l’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, di concerto con l’assessore della Programmazione e Bilancio.



Le risorse, previste dalla legge di stabilità regionale 2026, sono considerate essenziali per assicurare continuità agli interventi di carattere sanitario e ambientale nei territori. La ripartizione è stata definita dopo il confronto con la Conferenza programmatica provinciale, tenendo conto della spesa rendicontata nel 2025, delle esigenze igienico-sanitarie, della nuova articolazione territoriale e delle diverse condizioni geo-morfologiche e climatiche.



Il contributo sarà così ripartito: 2.449.000 euro alla Città metropolitana di Cagliari, 513.000 euro alla Provincia del Sulcis Iglesiente, 513.000 euro alla Provincia del Medio Campidano, 1.330.000 euro alla Città metropolitana di Sassari, 600.000 euro alla Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna, 345.000 euro alla Provincia dell’Ogliastra, 950.000 euro alla Provincia di Nuoro e 1.800.000 euro alla Provincia di Oristano.